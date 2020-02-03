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不甩禁令！陸留學生返澳洲「劃掉出境地」　改寫香港竟過關…PO網炫耀惹議

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▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／示意圖非當事人／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對武漢肺炎延燒，許多國家出現禁止中國往來航班入境，而新的學期即將開始，不少留學生也準備自中國返回求學國家。澳洲政府1日開始禁止中國旅客入境，卻出現有中國留學生為入境，居然以假資料欺騙海關入關，並不以為然的表示，「就是只是把中國劃掉改成香港而已」。

根據《今日悉尼》報導，一名就讀昆士蘭大學研究所二年級的女學生小Y（化名）表示，一開始以為留學生能不能返回澳洲還有一絲希望，但一聽到學生也無法入境，真的感到相當氣憤，但到後來發現只是14天的暫時禁令，還是期待快點解禁。

而另外一名留學生小輝，則是比較波折，在準備降落布里斯本時，機場突然收到禁令，下飛機後更發現自己因為是搭乘轉機班機，但行李卻是直掛目的地，既不能入關拿行李，當下也沒有返程的辦法。最終一行人被海關帶進小房間，要求要買返程機票，最後再由轉機航空公司轉運行李回程。小輝最後等了很久，用了更高價的機票錢買到返程票。

最後一名留學生小K則是引起眾怒，小K向當地媒體表示，自己是深夜降落在澳洲，朋友告訴他禁令已經即刻生效，最後只好修改「入境登記卡」將出境地從中國改為香港。沒想到澳洲海關竟然給小K放行，甚至連行李都沒有多做檢查。

小K的行為被放上網路，不少中國網友相當憤怒表示，「這種人根本就是丟中國人的臉」、「要不要自主隔離了？」、「真的是把其他人命當遊戲」、「拜託這種丟臉事就不用出來炫耀了！」。

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