武漢最新宣傳片瘋傳！「愛和希望，比病毒蔓延更快」...畫面強烈對比惹哭網

實習記者賴韻如／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，疫情爆發地武漢於1月23日開始進行「封城」後，所有交通運輸暫停。近日一部「武漢最新城市宣傳片」在大陸微博瘋傳，影片將武漢的熱鬧繁華以及如今空無一人的場景完整呈現，形成強烈對比，影片一出後立刻掀起熱議。

據《香港01》報導，這部名為「武漢莫慌，我們等你」的武漢宣傳片由湖北廣播電視台於昨（3）日推出，影片一開頭便可看見，空拍機拍攝出武漢在疫情爆發後空無一人的景象，路上一輛車也沒有，旁白提到「晚上七點，像凌晨三點。武漢像被按下了暫停鍵。」

▲疫情爆發後，武漢空無一人的景象。（圖／翻攝自YouTube／Ross MatNoble）



畫面緊接著出現了在疫情爆發前，熙熙攘攘的人流以及車流，強烈對比的城市面貌立刻惹哭不少網友，旁白接著說道，「疫情從武漢到全國、支援從全國到武漢，愛和希望，比病毒蔓延更快」、「別怕，再等一等，等這個城市重新按下播放鍵」。影片在最後則是拍出所有民眾對武漢的祝福以及加油打氣，也感謝所有醫療人員以及工人在這段期間所有的犧牲、奉獻。

▲▼所有民眾紛紛向武漢加油打氣。（圖／翻攝自YouTube／Ross MatNoble）



這部長達2分鐘的短片一推出後讓不少網友看了相當感動，紛紛留言，「又過了一天，繼續加油，一切都會好起來的」、「加油！武漢的親人們！等春天到了，我們共同賞櫻花！」、「看到武漢的街頭現在這麼空，忍不住流淚了...」、「加油，武漢，會好起來的，莫慌」、「也太好哭了吧......」、「武漢，我們等你，我們都在等你。」、「武漢是一座有櫻花的城市，我想以後結束了去看一下，有一起的嗎？」。