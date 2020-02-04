美參議員盧比歐挺台加入WHO　會晤賴清德PO文秀中華民國國旗





▲副總統當選人賴清德與美國參議員盧比歐（Marco Rubio）會面。（圖／翻攝自Senator Rubio Press推特照片，下同）

記者袁茵／綜合報導

副總統當選人賴清德2日晚間出訪美國華府、紐約，參加今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），並且與美國國會議員見面。美國參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特上PO出與賴清德的合照，文章中還秀出美國與中華民國國旗圖案，歡迎對方到訪。

盧比歐在推特上寫道，與台灣準副總統當選人賴清德見面，展現對美台關係的強烈支持，雙方談了強化台北、華盛頓合作，以及台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAP）等國際組織的重要性。值得一提的是，盧比歐在文末放上美國與中華民國國旗圖案，還有兩人握手的照片。

副總統當選人辦公室日前指出，賴清德此行是以個人身份，應邀參加美國民間團體主辦的活動，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定於2月9日返國，而前立法委員蕭美琴也陪同前往。賴清德辦公室則表示，賴清德已經在日前就此行向蔡英文報告，而蔡英文則表示樂見也祝福行程順利。

其他人也看了這些...

► 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買 身分證末碼「單雙號」分開購買！

► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！ 官方關鍵5點教學

► 蘇貞昌改良口罩實名制 先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

►超越藍綠，就靠她了

▼盧比歐在推特上貼出美國、中華民國國旗。（圖／翻攝自Senator Rubio Press推特）