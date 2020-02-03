屏東外海漁船違規12浬內拖網捕漁　海巡取締函送裁處

▲一艘漁船3日在屏東縣竹坑海域12浬內違規拖網捕漁，被海巡署艦隊分署恆春海巡隊蒐證後送裁處 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘漁船3日在屏東縣竹坑海域12浬內拖網捕魚，被雷情系統發現，艦隊分署恆春海巡隊前往緅締，依法開單，函送屏東縣政府裁處，並提醒船長及漁工勿再違規拖網捕魚。

▲漁船捕雜魚。

海巡署第八巡防區勤務統合中心3日早上9時許雷情系統發現在屏東縣竹坑外4.5浬處有漁船近岸拖網違規作業，即通報艦隊分署恆春海巡隊3576巡防艇3576巡防艇前往查處。

巡防艇30分後抵達現場，發現該漁船違規拖網捕魚作業，立即全程蒐證起網過程，並回報第八巡防區勤務統合中心，經登檢發現「伸」船拖網作業行為已違反漁業法第44條第1項第4款違規距岸12浬內拖網捕魚的規定。

據3576艇艇長表示，漁船上含漁工共5人，於今天清晨出港作業，海巡人員10時許實施登檢後，經清點漁獲計有肉魚等雜魚乙批，開單後函送縣府裁處。拖網違規事證明確，並當場對船長及漁工宣導勿再違規拖網捕魚。

為確保海域漁業資源永續、避免海洋生態持續遭到破壞，海巡署持續推動「護永專案」；呼籲漁民朋友出海作業切勿以身試法，民眾如發現違規或違法情事，可打報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往查處。

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