船長載運「可供千萬人吸食」安毒原料入境　在遊藝場吃喝玩樂被逮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍「振吉財」號漁船陳姓姓船長，被控於2019年利用漁船走私毒品麻黃鹼等原料入境，並雇用不知情外籍漁工搬運到其他船隻藏匿，再到遊藝場內吃喝玩樂，被海巡人員獲報查緝到案，查扣718公斤原料，訊後移送屏東檢署偵辦向法院聲請羈押禁見獲准，22日依違反毒品危害防制條例起訴，並移審法院。

▲屏東地檢署指揮屏東機動查緝隊及警方等單位查獲陳姓船長走私毒品原料入境，22日依毒品危害防制條例起訴 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼專案小組查扣安毒制製作造原料。

起訴書說，陳姓船長為牟取暴利，受不詳人士招攬而加入走私運毒集團，約定由他駕駛「振吉財」號漁船出海載運毒品返臺，2019年9月23日依指示將漁船駛至北緯19度40分、東經118度53分海域，指示不知情之外籍漁工，自他艘船舶將裝有第四級毒品麻黃鹼等原料的飼料袋共28個，接駁至上開漁船。

同月27日晚間駕駛該漁船返回屏東縣東港漁港，另指示不知情的外籍漁工將工具間內14個裝有毒品的飼料袋，搬運至無人使用鄰船上，隨後到東港鎮新生三路176號一家遊戲場內飲酒玩樂。

嗣經埋伏監控的海巡署及警方等組成專案小組成員於28日凌晨2時許，以現行犯逮捕Aripin等5名不知情的外籍漁工（已另為不起訴之處分），扣得上開飼料袋14個。再於同日凌晨3時45分許，在一家遊戲場拘提他到案，持屏東地院法官核發搜索票到漁船上搜索，卸下漁獲後，查獲毛重共計718公斤毒品原料，訊後送辦被收押禁見。

檢方說，該批毒品原料可做成約500公斤安毒，市值近新臺幣4億元，約可供1千萬人次吸食。

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