三峽男違規放煙火！消防員苦勸…他丟爆竹攻擊還把小隊長「打到聽力受損」

▲日前才有民眾施放爆竹不慎引發火災，因此消防員積極勸導，希望民眾在規定的區域施放爆竹煙火，玩得盡興又不會造成災情。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳雕文／新北報導

可惡！新北市三峽區一名男子在除夕夜吃完團圓飯後，喜孜孜跑去長福橋施放爆竹煙火，但此舉以違規，消防員接到民眾通報後前往查看，隆恩分隊吳小隊長到場勸阻，豈料男子不聽勸導並作勢以爆竹攻擊，還揮拳毆打吳小隊長，導致其左耳聽力受損、右小腿及下巴紅腫擦傷，其餘隊員趕緊上前壓制並通報警方。

▲小隊長勸導民眾，殊不知被民眾攻擊，左耳聽力受損，他火大堅決提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，消防員24日晚間10點多獲報到場，發現18歲林男正在施放爆竹煙火，上前口頭勸導，林男卻以「我就給你放」威脅，手持已點燃之爆竹丟向取締人員，消防員閃身後喝斥，「住手！」要求林員出示證件，不料林員衝撞取締人員，雙方爆發拉扯，過程中吳小隊長遭毆受傷，另一名陳姓隊員雙手腕、前胸及右膝挫傷。

其餘隊員趕緊將失控的林男壓制並通報警方，將他帶回派出所，2名消防隊員就醫後，至三峽派出所提出妨害公務、傷害、恐嚇案，全案依法移送新北地檢偵辦。消防員不是人人能回家吃團圓飯，除夕夜還在值勤，勸導而已還要被揍，不少基層深表遺憾又無奈，只求民眾配合，「我們不會刁難的」

▼爆竹煙火施放專區。（圖／記者陳雕文翻攝）