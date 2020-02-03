川普稱美國已「控制武漢肺炎疫情」　北京未回應防疫援助

▲美國總統川普表示，美國已經停止了武漢肺炎的威脅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新型冠狀病毒持續擴散，美國總統川普2日表示，美國已經控制住新型冠狀病毒的威脅，並向中國提供防疫相關援助。白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）透露，雖然華府很想伸出援手，但北京至今尚未對此回應，「我們擁有大量的專家，這是全世界關注的問題。」

川普2日接受《福斯新聞》採訪，談到新型冠狀病毒疫情，「我們要看看會發生什麼事，但我們的確停止它了（we did shut it down），是的。」他認為，美國採取了果斷的防疫行動保護人民，「我們不能讓成千上萬名擁有這個問題，也就是冠狀病毒的人進來」，也向中國提供了「巨大的幫助」應對疫情。

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，北京尚未接受幫助。（資料照／達志影像／美聯社）



《路透社》報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）採訪時表示，「中國目前肯定比以前變得更加透明，我們對此表示肯定。」他也提到，美國疾病管制與預防中心（CDC）與其他衛生專業學者都很願意提供協助，但北京方面目前仍未接受或回應，「我們擁有大量的專家，這是全世界關注的問題。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日到哈薩克訪問，他表示，CDC官員沒有受邀進入中國，但在鄰國哈薩克協助防疫工作。此外，七大工業國組織（G7）正在尋求統一程序，幫助抑制病毒持續快速散播，預計將舉行峰會，參加國包括德國、美國、法國、義大利、日本、加拿大與英國。

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