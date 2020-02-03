新加坡軍隊「輪班分裝520萬片口罩」發放　日打100↑通電話追蹤病例

▲新加坡武裝部隊（SAF）動員士兵協助包裝520萬片外科口罩。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情持續擴散，各國都繃緊神經展開防疫行動。新加坡武裝部隊（SAF）出動士兵包裝520萬片外科口罩，協助追蹤隔離患者與曾有接觸史的低風險感染族群，每天撥出上百通電話，也有成員派駐機場，監測乘客體溫與健康狀況。國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）於31日表示，軍隊動員支持防疫，但也不會忽略國防責任。

▲1500名士兵輪班包裝口罩，協助發放作業。（圖／路透）



新加坡武裝部隊派出1500名士兵，協助分裝外科口罩，他們1月30日晚間10時開始作業，採取8小時輪班制，預計從2月1日至9日要將520萬片口罩發放給130萬家戶。據了解，物資分裝以後，將移交給基層社區組織「人民協會」（People's Association），再轉送給全國89個社區中心（CCs）與654個居民委員會（RC），居民自行領取。

▲黃永宏前往視察時表示，雖然軍隊全力支持防疫工作，但也保留足夠人力與資源，持續履行國防責任。（圖／路透）

黃永宏31日前往視察的時候表示，雖然軍隊正全力支持防疫工作，但也保留足夠人力與資源，持續履行國防責任，「雖然這是全國的任務與努力，但我們想要確保新加坡武裝部隊關注主要責任領域……雖然這（防疫）很重要，但我們在安全方面也不會妥協。」

根據《今日報》（Today Online），新加坡目前累積18起案例，部隊也出動協助其他防疫工作，包括負責撥打電話，追蹤疑似病例，或與確診病患曾經接觸的低風險感染者。黃永宏表示，大家都希望預防社區傳染，如此一來就會產生大量追蹤工作，「他們每天都要打幾百通電話，試圖聯繫湖北居民，詢問他們的狀況。」

一些部隊成員被派駐機場，操作紅外線熱成像儀，偵測發燒旅客，協助其他健康篩檢。黃永宏強調，士兵沒有直接與旅客接觸，也沒有受過相關訓練，但發現發燒或者類似流感症狀以後，就會通報機場人員與醫療人員前來處理。

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