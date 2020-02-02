川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

▲美國總統川普先前就曾透露，有意將「幾個國家」列入禁止赴美旅遊名單。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國政府31日宣布，奈及利亞、坦尚尼亞、蘇丹等6個國家將被列入「旅遊禁令」名單，分別實施不同程度的簽證限制，總統川普已簽署同意，預計2月22日生效。國土安全局（DHS）表示，此舉對於國家安全至關重要。但民主黨人士與倡議者批評，這是針對非洲國家與穆斯林的歧視行為。

川普1月22日曾透露，有意擴大禁止到美國旅遊的國家名單，因為「我們的國家必須安全」。他31日簽署同意，納入奈及利亞、厄利垂亞、坦尚尼亞、蘇丹、吉爾吉斯與緬甸一共6國，預計2月22日生效。

美國國土安全部（DHS）表示，所有來自緬甸、厄利垂亞、吉爾吉斯與奈及利亞，且試圖到美國工作、永久性居住的人將被禁止發放移民簽證，來自蘇丹及坦尚尼亞的人則是「多元化移民簽證」受限。

官員引述2018年的數據指出，新禁令估計影響12,398人，但目前已在境內或持有效簽證者不在此限，且新限制只適用於移民簽證，學生、其他短期遊客或者難民不受影響。此外，先前已被列入名單的伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門、委內瑞拉與北韓，禁令依然有效。

美國當局表示，旅遊禁令對於國家安全至關重要，為了確保這些國家符合美國的安全需求，必須通過一定程度的身分管理與資訊分享標準。

▲美國國土安全部（DHS）代理秘書沃爾夫（Chad Wolf）。（圖／路透）

《福斯新聞》報導，國土安全部代理秘書沃爾夫（Chad Wolf）說，他們對於所有國家進行「系統性審查」，新近被列入的國家大多都想要提供幫助，與美國建立或改善關係，但基於各種原因沒有達到最低要求，「減少風險的唯一方式，就是實施這些旅遊禁令。」

這項政策引發爭議，被輿論批評「針對非洲國家」，被議員與倡議人士譴責「充滿歧視且沒有價值」，只為了禁止穆斯林進入美國。民主黨眾議員李傑克遜（Sheila Jackson Lee）表示，「這完全是歧視與種族主義。」

CNN報導，美國公民自由聯盟（ACLU）移民權利計畫主任賈德瓦特（Omar Jadwat）表示，「禁令應該結束，而不是擴大。川普總統加倍實施他的反穆斯林政策，利用禁令做為一種方式，將他的偏見付諸行動，排除更多有色族群。」

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