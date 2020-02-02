快訊／中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡

記者吳美依／綜合報導

根據CNN Philippines報導，菲律賓政府2日表示，一名來自武漢的44歲男子確診新型冠狀病毒，昨（1）日不治，成為中國境外首起死亡病例。此外，菲律賓稍早也在記者會中證實，國內目前已出現第2例武漢肺炎確診病例。

菲律賓衛生部（DOH）2日宣布，國內發生第一起新型冠狀病毒死亡案例，44歲男性病患1月25日住進聖拉薩羅醫院（San Lazaro Hospital），2月1日不治身亡，他同時也是第一例病患的配偶。

菲律賓衛生部表示，「病患感染嚴重肺炎住院，他生前最後幾天狀況穩定，並有好轉的跡象，但病情卻在最後24小時快速惡化，最後導致死亡。」

菲律賓衛生部目前正與中國大使館合作，處理死者火化事宜。