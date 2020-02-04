因應武漢肺炎疫情　台南院檢啟動量體溫防疫措施

▲因應武漢肺炎疫情，台南地院表示，該院啟動量體溫防疫措施，民眾到院洽公或開庭，均需量體溫。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎疫情，台南地檢署、台南地院啟動量體溫防疫措施，民眾到院洽公或開庭，均需量體溫，超過38度C或有明顯呼吸道症狀，建議不進入地檢署、法院。

台南地院行政庭長指出，目前防疫等級為【二級開設】，進入台南地院要測量體溫，超過38度C或有明顯呼吸道症狀，建議不進入法院（二級開設等級無強制禁止進入的依據），如開庭民眾不進入法院開庭，台南地院會通知開庭的承辦股，並發給無法到庭證明。

但如果民眾堅持進入，台南地院會登記當事人姓名等資料，通報法警長及開庭承辦股，並請其配戴口罩後進入法院。.若防疫等級提升至一級開設，台南地院即禁止超過38度C或有明顯呼吸道症狀的民眾進入法院，但有開庭者，仍發給證明。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，台南地檢署從1月30日開工日就實施門禁管制，有發燒等疑似症狀者，會阻隔在管制站，並規勸有疑似症狀民眾先行返回，如民眾執意要洽公者，管制站有專線電話，會協助其以電話與承辦人員聯繫，開庭當事人部分則會聯繫承辦股，由承辦股決定是否擇日再傳，或前往本署設置之戶外臨時偵查庭訊問。

▲體溫達攝氏38度以上者，將不帶進拘留所，而係隔離在候保處，並會麻煩內勤檢察官先行處理已發燒之人犯，於戶外臨時偵查庭訊問。（圖／記者林悅翻攝）



現行犯移送部分，已自1月27日開始實施人犯量測體溫之措施，體溫達攝氏38度以上者，將不帶進拘留所，而係隔離在候保處，並會麻煩內勤檢察官先行處理已發燒之人犯，於戶外臨時偵查庭訊問，所有新收人犯均須配戴口罩，訊問時再請其拉下口罩辨明身分。

