犧牲休假日！機場防疫員幫量體溫「換來一堆難聽話」　心累：請別動不動投訴

▲防疫員希望旅客們能配合。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎持續升溫，機場防疫作業提高戒備，進入持久戰。面對每日龐大的旅客，第一線防疫人員工作量大增，甚至犧牲休假日，然而卻換來各種謾罵及咆哮，忍不住發文吐露辛酸。

眼看累積的壓力及負能量快破表，一名機場防疫員發文宣洩心中所苦，他在「爆怨公社」呼籲所有的入境旅客，「我們在前線執行檢疫業務，是為了守護國人的健康，請大家配合量體溫及填單。」

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如今，肩負第一線重要防疫工作的他們，已放下一切，犧牲假日全力支援，但最令他們疲倦的，不是繁重的工作，而是此起彼落的不諒解，「請尊重我們，不要對我們咆哮、拒絕、動不動說要投訴及說難聽的話。」

▲機場防疫示意圖，與本文無關。（圖／行政院提供）

抱怨文引來超過1.3萬讚，廣大網友紛紛獻上鼓勵及感謝，直呼「遇到沒同理心的更累」、「謝謝您，國門守護神」、「有時間的話盡量多休息哦」、「辛苦了！最好是不配合的全部都罰錢」。

另外，也有不少人感同身受，「辛苦了～我完全能體會你的感受，前兩天在診所門口做同樣的事情，也被一個老人破口大罵說診所太大驚小怪，還反教育我說台南不是疫區妳知道嗎？我只想對老阿北說，等到有確診案例了，一切都來不及了。」

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