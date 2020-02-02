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1秒知道哪裡還有！工程師熬夜趕出「超商口罩回報」　網瘋傳：互助力量最強大

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▲工程師熬夜趕出「超商口罩回報」　網瘋傳：互助力量最強大。（圖／Howard授權引用）

▲大家互相幫助，回報口罩情況。（圖／Howard授權引用）


●16：36更新　工程師今下午5點會暫時關站，做部分重構，明天會再打開。

記者周亭瑋／採訪報導

口罩之亂持續蔓延，民眾紛紛哀號，超商、賣場全都大缺貨，甚至連跑多家未果，眼看網上怨聲載道，台南一名工程師Howard熬夜趕出回報工具，讓大家能共同追蹤和回報「超商口罩的狀況」。

請繼續往下閱讀...

工程師Howard表示，大家忙碌在搶口罩的同時，他寫了一個超商口罩回報工具，讓店家和民眾可以直接在網頁上操作，更新不同分店的情況，免於白跑一趟的窘境。

他向《ETtoday新聞雲》記者提到，這是昨天凌晨做的，不過目前只是個原型，還需要調整架構，「其實我相信口罩都是買得到的，但通路的進貨時間不同，難免會撲空」。

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼超商與藥局外現在都會貼公告。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

經記者實測，當所在位置定位後，附近四大超商的據點，便會紛紛出現在地圖上，不過上面資訊，還有賴網頁廣泛傳播，讓相關店家或附近民眾，能即時提供或更新近況。

Howard也提到，「基本上目前是Google map的圖資，所以圖上有的話就會有，我晚上也會再進行調整，讓店家資訊是可以手動增加的。」

許多網友看完，紛紛在個人臉書或地方社團轉發，直呼「來回報吧」、「我們不僅可以當個資訊接收者，也可以當個資訊分享者，減少焦慮更健康」、「一秒知道附近哪裡有賣口罩」、「很多人說買不到口罩，這個實用小物提供大家參考，也希望大家一起回報狀況」、「台灣工程師熬夜寫出來，請大家回報，與其抱怨口罩買不到，你也可以協助不讓另一個人白跑一趟」。

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