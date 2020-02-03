兒童孕婦請避免外出！　衛健委報告認定「新冠肺炎易感染人群」

▲大陸衛健委通知認定，兒童母嬰為易感染人群。（示意圖／123RF）

記者陳政錄／綜合報導

兒童孕婦請避免外出！據大陸國家衛建委最新發布的通知，內容明確「兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群」，宣布基層將暫停面對面新生兒訪視，並建議兒童盡量避免外出，母親母乳喂養時要佩戴口罩、洗淨手，保持局部衛生。

根據衛健委最新發布的《關於做好兒童和孕產婦新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，疫情期間，基層醫療衛生機構將暫停面對面新生兒訪視和兒童健康體檢，助產機構要盡可能為產科門診及病房設置獨立進出通道。

▲新型冠狀病毒感染肺炎傳染力強。（圖／路透）

報告建議，兒童應盡量避免外出，確需外出的要正確佩戴口罩，做好防護措施，家長要加強居室通風，做好室內消毒，並幫助兒童養成良好的衛生習慣。同時 母親母乳喂養時要佩戴口罩、洗淨手，保持局部衛生，兒童如出現症狀要立即就診。

通知宣布，在疫情期間，基層醫療衛生機構要合理調整兒童保健門診和預防接種門診，暫停面對面新生兒訪視和兒童健康體檢，通過微信、電話、視頻等方式開展在線諮詢和指導。並且要求，有條件助產機構應設發熱門診，並鼓勵對兒童孕產婦進行線上問診，以減少感染風險。

衛健委表示，婦幼保健機構要分區域設置普通兒童就診門診和發熱門診（診室），診療中一旦發現疑似病例，應當立即轉診到具備有效隔離條件和防護條件的定點醫療機構隔離治療。

據了解，大陸國家衛健委還再2月2日，發布新型冠狀病毒防控指南(第一版)，針對老年人、兒童、學生等特殊人群發布了相應的防控指南，針對幼兒園(或學校)、養老院、辦公場所等特定場所也制定了相關指南，同時發布了相關的專家建議。

▼武漢肺炎疫情圖。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）