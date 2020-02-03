武漢台人確定今晚6點辦理登機　首批200人回台先隔離14天

▲ 武漢肺炎爆發，美國等地撤僑，滯留武漢台商也將以包機方式返台。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北—武漢報導

武漢台商協會會長蕭永瑞受訪證實，大陸首批約200位滯留武漢台人，將於今晚六點辦理登機，從天河機場返回台灣，具體起飛時間待定，但對於第二批返台時間，目前仍在協商當中。

蕭永瑞稍早受訪時表示，目前滯留武漢台灣民眾約400多人，部分為短期出差、旅遊，經昨日統計返台意願後，台辦昨晚通知今天將先有一批約200人，先透過陸籍航空公司包機回台。接近中午時，蕭永瑞受訪指出，已接到台辦通知，首批滯留武漢的台灣民眾，將於今天晚上6點，在武漢天河機場辦理登機手續；具體起飛時間以及執飛的陸籍航空公司尚未確定。

針對媒體報導滯留武漢國人包機回台最快今晚抵達一事，海基會3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。海基會強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。

▲滯留湖北台人家屬出面請願。（圖／記者徐斌慎攝）

陸委會指出，我們企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回臺灣。

至於有關滯留武漢民眾返臺之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，陸委會表示，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。