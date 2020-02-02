影／心軟釋口罩庫存！竟收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫師悔：那請留給第一線

記者周亭瑋／綜合報導

隨著口罩之亂不斷上演，也能多少看出人性。知名網紅小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，之前在廠商的允諾加上自我同理心之下，心軟釋出口罩庫存，供民眾購買，怎料竟有人私訊質疑，為何有效期限剩2年？一席話令他火大，直言口罩夠用就好，「請不要囤貨，把醫療口罩留給我們這些第一線面對病毒的醫生好嗎？」

▲第一線的醫護人員非常需要口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

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知名網紅小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮昨日收到私訊，內容提到「網路上說，口罩的有效期限有5到8年，為什麼在診所隔壁藥局買到的口罩，只剩下2年就過期了？」

▲街上人人戴起口罩防疫。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

陳醫師忍不住透露，一旦口罩斷貨，就意味著診所要無限期停止看診，他正為此奔波、煩心之際，再收到這種抗議信，真的會抓狂，「以前沒什麼人要戴口罩，隔壁藥局進了一批，可以賣很久很久。過年前，我盤算診所內的口罩數量不大夠，趕忙向廠商下訂單，同時請藥局先暫停販售，希望這些庫存能夠用，讓還沒賣掉的口罩，保護診所內的工作人員。」

直到過完年，口罩大搶購，當時他仍堅持不賣，就是希望庫存能供應診所第一線醫療需求，至少等到過年前訂的那一批口罩到貨之後，才恢復販售，「接下來，我犯了一個錯。廠商信誓旦旦的說一定會到貨，所以我還是同意藥局，把庫存的口罩先釋放出去讓大家購買。」

▲武漢肺炎持續發燒。（圖／路透社）

沒料到悲劇就此發生，不僅備用庫存賣光光，就連廠商都改口，「因為所有的口罩都被政府控管了，所以年前訂貨的口罩確定不會到貨！」於是，他只好想辦法張羅，而那封信無疑是壓垮駱駝的最後一根稻草，讓他忍無可忍大爆發。

陳醫師不禁喊話，「口罩夠用就好，你買的口罩最近就應該要用掉不是嗎？你可能會放到過期嗎？拜託一下這位私訊抗議的朋友，我們好好的商量一下，我不會跟你吵架，現在反而是我自己很缺口罩，既然你的口罩不會在接下來的半年當中使用掉，表示你真的囤積了不少，請你把我的口罩拿回來還給我，只要你的口罩還沒有拆封過，我一定退錢給你。」

最後，陳醫師也呼籲，「口罩這種東西，如果你家裡沒有，真的應該要準備一些。可是如果你家裡面的口罩已經夠用了，就請你不要囤貨，把醫療口罩留給我們這些真的第一線面對病毒的醫生好嗎？」

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▼口罩成了搶手貨。（圖／記者黃士原攝）