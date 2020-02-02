　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／心軟釋口罩庫存！竟收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫師悔：那請留給第一線

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者周亭瑋／綜合報導

隨著口罩之亂不斷上演，也能多少看出人性。知名網紅小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，之前在廠商的允諾加上自我同理心之下，心軟釋出口罩庫存，供民眾購買，怎料竟有人私訊質疑，為何有效期限剩2年？一席話令他火大，直言口罩夠用就好，「請不要囤貨，把醫療口罩留給我們這些第一線面對病毒的醫生好嗎？」

▲台南市衛生局指出，武漢肺炎防疫基本防疫措施：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息，降低社區傳染病風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第一線的醫護人員非常需要口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

請繼續往下閱讀...

知名網紅小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮昨日收到私訊，內容提到「網路上說，口罩的有效期限有5到8年，為什麼在診所隔壁藥局買到的口罩，只剩下2年就過期了？」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲街上人人戴起口罩防疫。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

陳醫師忍不住透露，一旦口罩斷貨，就意味著診所要無限期停止看診，他正為此奔波、煩心之際，再收到這種抗議信，真的會抓狂，「以前沒什麼人要戴口罩，隔壁藥局進了一批，可以賣很久很久。過年前，我盤算診所內的口罩數量不大夠，趕忙向廠商下訂單，同時請藥局先暫停販售，希望這些庫存能夠用，讓還沒賣掉的口罩，保護診所內的工作人員。」

直到過完年，口罩大搶購，當時他仍堅持不賣，就是希望庫存能供應診所第一線醫療需求，至少等到過年前訂的那一批口罩到貨之後，才恢復販售，「接下來，我犯了一個錯。廠商信誓旦旦的說一定會到貨，所以我還是同意藥局，把庫存的口罩先釋放出去讓大家購買。」

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎持續發燒。（圖／路透社）

沒料到悲劇就此發生，不僅備用庫存賣光光，就連廠商都改口，「因為所有的口罩都被政府控管了，所以年前訂貨的口罩確定不會到貨！」於是，他只好想辦法張羅，而那封信無疑是壓垮駱駝的最後一根稻草，讓他忍無可忍大爆發。

陳醫師不禁喊話，「口罩夠用就好，你買的口罩最近就應該要用掉不是嗎？你可能會放到過期嗎？拜託一下這位私訊抗議的朋友，我們好好的商量一下，我不會跟你吵架，現在反而是我自己很缺口罩，既然你的口罩不會在接下來的半年當中使用掉，表示你真的囤積了不少，請你把我的口罩拿回來還給我，只要你的口罩還沒有拆封過，我一定退錢給你。」

最後，陳醫師也呼籲，「口罩這種東西，如果你家裡沒有，真的應該要準備一些。可是如果你家裡面的口罩已經夠用了，就請你不要囤貨，把醫療口罩留給我們這些真的第一線面對病毒的醫生好嗎？」

►偷偷分享少女的秘密！

▼口罩成了搶手貨。（圖／記者黃士原攝）

▲▼每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者黃士原攝）

ET快訊
救命藥問世？美治療武漢肺炎確診「用藥一天見效」隔日就退燒
飛翔「戴口罩」現身彰化！陳建州「全面停工陪范瑋琪」打卡近況曝
劇組爆沒消毒防疫！ 5演員突「集體中鏢病倒」驚傳停工
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢肺炎狂燒！旅遊業員工怨「春酒被取消」　網幫哭哭...前線同行卻酸爆

基隆哥「500片工廠囤積口罩免費發」　時間、地點曝光！網讚爆：功德無量阿

放任兒亂走咳嗽！他搭高鐵傻眼「全世界都知他們去墾丁玩」　服勤員帥救援

超商口罩1片6元挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」一次說清楚　萬人讚爆瘋傳

淚訴得武漢肺炎！唬爛哥「死前想看活生生的OO」...釣出古意妹　結果GG了

湊老父醫藥費！北漂運將嘆「武漢肺炎人變好少」　正妹OL暖炸...網：人美心美

武漢肺炎維持10確診　指揮中心安排處所隔離400名台商最新說明

花百元買金紙贈9個最夯「小物」　天公爐爽繞三圈...信眾讚爆：黑色平安口罩　

被霸凌哭一個月「起床就失明」　她要受傷的人站出來：我不是好欺負的

影／心軟釋口罩庫存！竟收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫師悔：那請留給第一線

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

武漢肺炎維持10確診　指揮中心安排處所隔離400名台商最新說明

花百元買金紙贈9個最夯「小物」　天公爐爽繞三圈...信眾讚爆：黑色平安口罩　

被霸凌哭一個月「起床就失明」　她要受傷的人站出來：我不是好欺負的

影／心軟釋口罩庫存！竟收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫師悔：那請留給第一線

中小學暫不延後開學如何防疫？中市府：落實消毒、量體溫、戴口罩

春節7天連假20萬車次湧入蘇花改　創蘇花公路通車88年來最高紀錄

高雄議員落選人臉書PO「免費發42000副口罩」　民眾來電：100萬跟你買！

武漢台商返台隔離14天　指揮中心選定軍營及部會閒置場所

看膚色配衣服　2020春夏5大色…專家：黃種人穿純粹藍、灰紫紅

武漢肺炎疫情掀搶購潮　日本亞馬遜購物出現「一盒N95口罩賣30萬元」

懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

湯頭會回甘！天母麻辣獨享鍋　吃得到鮮嫩彈牙沙朗牛

溫州封城／初步掌握滯留台商80人內　台協會長：尚無受感染消息

AKB48 Team TP自港澳入境...簽唱會「全程戴口罩+短裙飄起」超緊繃！

武漢肺炎維持10確診　指揮中心安排處所隔離400名台商最新說明

為失智者設計OLED照明裝置　3成大生獲金矽獎

海洋拿鐵好夢幻！台中質感系咖啡廳　必拍歐風茶罐網美牆

冬季必po美照！5招櫻花美拍技巧大公開　相機設定一次告訴你

前1000起病例「傳染速度」比較　武漢肺炎是SARS的2.7倍、MERS的18.8倍

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

他搭高鐵傻眼「全世界都知他們去墾丁玩」

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

國防部支援「口罩日產1000萬片」　62條產線最快速上線

好市多買口罩「一個畫面」網：不敢排了

口罩過期能用嗎？醫：「3狀態」可繼續用

「因沒睡而死掉」　她買口罩撲空怒：到蘇貞昌家拿

1個1塊！菜市場50元買到50個口罩　網提醒：要小心

今晨6.1度！20縣市低溫特報持續　本周要下雨了濕冷變天

超商口罩挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」被讚爆

更多熱門

相關新聞

滯溫州台人約80　尚無受感染消息

滯溫州台人約80　尚無受感染消息

武漢肺炎持續擴散，由於浙江確診661僅次湖北，其中溫州市265例最高，導致溫州從今（2）凌晨零時起至8日24時止實施「半封城」。據30日緊急趕回溫州的台協會長張憲清表示，目前飛機、鐵路等公共交通已經停擺，所幸目前尚無聽到台人受感染情況，台協、台辦正因應情況展開調查、統計，以免台人物資匱乏。

苦苓怒轟韓國瑜蓋防疫收容所　只是在製造恐慌

苦苓怒轟韓國瑜蓋防疫收容所　只是在製造恐慌

網傳「明星花露水」可代替酒精...醫師說話了

網傳「明星花露水」可代替酒精...醫師說話了

大媽沒戴口罩遭人當街追捕！劉樂妍崩潰嚇壞「要回台灣」

大媽沒戴口罩遭人當街追捕！劉樂妍崩潰嚇壞「要回台灣」

滯武漢確診台商想回家　我官方回應

滯武漢確診台商想回家　我官方回應

關鍵字：

武漢肺炎口罩醫師陳木榮庫存柚子醫生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面