外送員確診武漢肺炎！14天潛伏期「到處送餐」…官方確認無明確接觸史





▲深圳1外送員確診患病。（圖／翻攝搜狗圖片）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市疾控2月2日下午公佈3例武漢肺炎社區傳播案例。其中，1名外送員確診，而且在14天潛伏期內一直在送外賣。據官方透露，患病外送員沒有明確接觸史，可能是在公共日常交往過程中，不知情的情況下接觸到了傳染源、傳染源的物品等。

據《深廣電第一現場》報導，這名外賣員為年輕男性，發病之前一直在深圳送外賣，在發病前的最長潛伏期之內（14天之內）並未離開過深圳，並未前往疫情高發地區的省份，未接觸過確診病例和疑似病例，並未接觸過急性呼吸道感染症狀的病例。

深圳市疾控中心副主任醫師孔東鋒表示，這例患者是社區傳播患者，「在很多的傳染病的傳播過程中，社區傳播是一個常見的情況，比如說流感、水痘，社區獲得性肺炎等，都會出現社區傳播；這例患者可能是在公共日常交往過程中，不知情的情況下接觸到了傳染源、傳染源的物品等。」

他表示，對於防控工作來說，民眾還是健康的第一責任人，要做好以下幾點，1、居家和工作的場所多通風；2、勤洗手，尤其接觸公共物品要多洗手；3、避免聚會，減少去人多不通風場所，外出一定要佩戴口罩。

「疫情的發展，有待我們進一步監測，社區傳播提醒了我們在接下來流調，要更為細緻地調查和研判，將密切接觸者登記造冊。」孔東鋒表示，新型冠狀病毒感染的肺炎屬於乙類傳染病，按照甲類傳染病採取預防、控制措施。

他呼籲，對於確診患者，一定要配合完成疾控防禦機構的流行病學調查，申報行蹤，主動配合調查，隱瞞接觸史，造成疫情蔓延傳播的按照《中華人民共和國傳染病防治法》最高刑罰可判7年。

據廣東省衛健委通報，截至2日12時，廣東省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例632例，2月2日0－12時全省新增確診病例28例；深圳市報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例11例，累計確診207例。