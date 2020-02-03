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長榮、立榮全面防疫！公布2/29前兩岸航班異動　2月大砍逾500班　

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▲長榮航空今（11）日宣佈，台北-小松航線將自明年四月中旬起增班為天天直飛方式營運，搶攻日本二線城市旅遊商機。(圖／長榮航空提供)

▲長榮航空公布2月份兩岸航班異動。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

受到中國大陸新型冠狀病毒的影響，2月將面臨疫情高峰，長榮航空今在官網公布長榮、立榮2月29日前的航班異動，兩岸航線如上海、廣州、北京等航班大受影響，2月估大砍約530多班。

長榮航空今一口氣公布長榮及立榮2月3日至2月29日的航班異動，包含北京、上海、廣州等兩岸航線航班受影響取消，初估整個2月航班大砍約530多班。長榮表示，往返中國大陸航班可能取消或異動，建議旅客前往機場前查閱「班機實際到離」或與長榮各地機場和辦事處聯絡，以掌握最新航班動態。

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮表示，由於航班情況可能隨時更改，建議旅客隨時留意網站上提供的班機訊息服務。（圖／長榮航空提供）

長榮航空航班異動查詢：https://booking.evaair.com/flyeva/EVA/B2C/flight-status-erc.aspx?lang=zh-tw&cmstitle=erc-note3&date=20200203-20200229&airport=TPE/KHH/TSA/RMQ&Orderby=&reqtime=&ACTCODE=X

另外，針對機上防疫部分，長榮航空、立榮航空日前也宣布，往返兩岸及港澳航線，毛巾、報章雜誌、桌布、酒菜單將取消提供，各艙等均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品僅接受網路預購。

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