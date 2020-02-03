戴口罩第2天！餐飲妹「有驚人收穫」傻眼了　女生們秒懂：真的容易被搭話

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著武漢肺炎全球延燒，大家紛紛戴起口罩，每天接觸大量人群的服務業、餐飲業，當然也不例外。一名女服務生就分享，戴上口罩後的小確幸，引起不少妹子共鳴，對於「顏值直線提升」相當有感。

一名女網友在dcard發文提到，「因為武漢肺炎的關係，做餐飲業也都是戴著口罩跟客人說話，才戴上第2天，就有人要賴之類的。雖然之前也有，但1年1、2次而已，我只想說...X的我沒戴口罩是多醜。」

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▲許多人戴上口罩後，顏值也跟著上升。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

一席話讓許多女生心有戚戚焉，直呼「遇過客人直接跟我說，妳今天戴著口罩比較漂亮喔，真的不知道是在褒還是貶」、「之前打工，家長都叫小孩叫我阿姨，戴上口罩後，直接獲得唯二兩次被叫姊姊？我連19都還沒欸」、「我是覺得我戴口罩正很多，畢竟遮了一半的醜」、「我也是…最近戴口罩就很容易被店員搭話，對不起我只有眼睛比較好看，其他都不好看」、「戴個口罩我484就變成盛世美顏了」。

值得一提的是，當戴上口罩後，女孩們彩妝重點就落在眉妝與眼妝了，而底妝應盡量清淡，別給肌膚過多負擔。例如以遮瑕膏代替粉底，若真的有底妝需求，建議以氣墊粉底打薄薄的底，再疊上透明感蜜粉，並以按壓方式定妝，這樣一來不怕口罩沾染底妝，而越抹越糟。

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