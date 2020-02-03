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高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看　

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▲高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看。（圖／新竹市政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心於2日決議，為維護師生健康，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心於2日決議，為維護師生健康，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學。為配合該政策，該學期休業式延後至7月14日辦理，暑假為7月15日至8月29日。另原定2月15日配合1月23日（小年夜）彈性放假調整上課之機制，考量該日期已包含於延長寒假期間內，因此，相關措施予以取消。

▲高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看。（圖／新竹市政府提供）

▲已開學的私立幼兒園及原已上課的兒童課後照顧服務中心與補習班，則繼續維持現況，但須加強防疫措施，非營利幼兒園及準公共化幼兒園則比照私立幼兒園辦理。

請繼續往下閱讀...

另教育部表示，基於12歲以下之學童乏人照顧，若家長有親自照顧之需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。而為因應教育部延後開學措施，新竹縣、市政府教育處也提出相關處理配套如下：

一、 公私立高中職、國中小、公立幼兒園（不含私立幼兒園和非營利幼兒園）均配合延後至2月25日開學，休業式為7月14日，暑假為7月15日至8月29日。。

二、 新竹市教育處行事曆原則配合調整，惟畢業考和畢業典禮這兩部份因國中會考時程未變，考量畢業生權益故暫時不做調整，其餘行事均配合調整；竹縣尚在研議中。

三、 縣、市立高國中小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

四、 縣、市公立幼兒園寒假課後留園部份，因考量目前時空環境應以防疫為最優先考量，故亦同全面停止。而已開學的私立幼兒園及原已上課的兒童課後照顧服務中心與補習班，則繼續維持現況，但須加強防疫措施，非營利幼兒園及準公共化幼兒園則比照私立幼兒園辦理。

五、 縣、市校園場地仍維持校園管理辦法正常進行。

六、 縣、市補習班及兒童課後照顧中心(安親班)配合教育部政策不暫停授課，惟請各業者加強防疫工作包含落實量體溫、備妥酒精消毒、保持教學環境通風良好等，教育處將加強市內所有補習班之防疫工作稽查，以維護學童健康權益。

七、至於於國中會考、技專統測、大學指考，各項入學考試日程維持不變，命題範圍將配合縮減調整，不影響學生考試權益，至於公私立大學部分，是否配合延後開學，仍則需等到3日下午2點半後，依教育部公告再作公布

因應武漢肺炎疫情，各地方教育處已要求幼兒園及中小學成立防疫小組、全面清潔消毒，開學後更要加強落實師生體溫量測、衛教宣導，以及疫情通報機制，徹底維護師生健康，加強落實防疫工作。

另對於未停課的補習班及兒童課後照顧中心(安親班)將會要求相關業者加強防疫工作包含落實量體溫、備妥酒精消毒、保持教學環境通風良好等，並加強防疫工作稽查，以維護學童健康權益。

為配合指揮中心開學延後之決策，及落實防疫功效，中小學及公立附設幼兒園寒假課業輔導以及所有營隊等活動將全面停止，並督導各校依據公告之相關防疫措施，務必於開學前成立防疫小組，備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂以及環境清潔消毒等措施，為開學做好一切準備。

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