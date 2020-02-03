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北市衛生局釋出「20萬片戰備外科口罩」　優先提供給醫療、照護機構

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▲▼北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩給醫療院所。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市衛生局釋出20萬片戰備口罩給醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心昨提撥逾106萬片口罩給地方衛生局。台北衛生局今（3）日指出，考量醫護人員防疫第一線需求，將優先提供20萬口罩給醫療機構和照護機構。

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 ▲▼北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩給醫療院所。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北市府衛生局公布這20萬個戰備口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為提供醫事機構等第一線防疫口罩需求，無償撥用106萬9,800片口罩給地方政府衛生局，包含33萬9,000片疾管署庫存戰備口罩以及73萬800片昨日實際口罩徵用的全部數量。

台北市衛生局邱秀儀主任秘書指出，昨日有收到指揮中心釋出的戰備外科口罩，加上衛生局釋出的數量，總共有20萬800片，考量是戰備物資及戰備強度，外科口罩將優先發放給傳染病應變醫院、隔離醫院和急救責任醫院。

▲▼北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩給醫療院所，衛生局副局長陳正誠。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩，台大、北榮、北醫、萬芳等接到通知可先派員到衛生局領取。（圖／記者呂佳賢攝）

釋出口罩將於今（3日）10點開始發放，包括台大、北榮、北醫和萬芳醫院和接獲通知的相關公會，可派員持領用單、身分證明文件（例如國民身分證、健保卡或職員證等）到台北市政府東南區2樓衛生局秘書室開標室領取口罩。

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