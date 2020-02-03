　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／武漢包機今晚撤200台人抵桃機　民航局：配合相關單位推動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

武漢台協3日證實，武漢包機確定今晚返台，首批約200多人，從武漢起飛後將直達台灣桃園機場。對此，交通部民航局表示，會配合相關單位推動，但並未證實相關航班抵台時間；桃園機場公司則表示，已做好相關隔離規劃，會依照疾管署的指示進行作業。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲武漢台協證實，武漢包機今晚將直飛桃園機場，第一批約載200多人。（圖／記者周宸亘攝）

請繼續往下閱讀...

武漢台協會長蕭永瑞今日向《ETtoday新聞雲》證實，接獲台辦消息，今天晚上會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，並降落在桃園機場。另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

▲▼0202疾管署說明武漢肺炎疫情-陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳時中說武漢包機會採最高等級防護，全程全人隔離。（圖／記者周宸亘攝）

對此，民航局表示，會配合相關單位推動。據指出，雙方對於包機事宜都還在持續進行溝通中。桃機公司表示，已經做好相關隔離規劃，如果飛機進來就會依照疾管署要求的指示作業，採全程隔離方式處理，由疾管署主導安排。

針對包機抵台後的相關隔離動線事宜，相關單位仍在密切討論中，桃機指出，初步會協調一條全程防護專用通道供行走，依照指示看要停哪個機坪，包機離開後相關路線都會做全面消毒。至於是否一人一救護車接送離開機場，桃機表示，這要看疾管署安排。

▲▼ 武漢肺炎,日本撤僑。（圖／路透社）

▲日本撤僑，採一人一救護車模式移動。

ET快訊
超級盃／酋長第四節3達陣逆轉　睽違50年奪隊史第二冠
快訊／北市宣布明起高中以下寒輔、公幼課後留園全暫停
200片口罩剛到貨就說賣完！他騎車3小時跟物流車驚見「真相」
快訊／彰化嚴重車禍！「聯結車噴飛橋下」釀1死3傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢肺炎防疫！華航一口氣公布2/22前取消航班　退改票辦法一次看

喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹抬頭「你們閃那麼遠幹嘛啦」　網曝搭高鐵憋咳更慘

單親辣媽掛急診！前夫幫顧兒怒「大便很臭，快回來換」　神渣對話惹怒萬人

快訊／台北市宣布明起高中以下寒假活動全暫停　教育局：11日改線上寒輔

西螺夜市500攤商抗疫自救！提供酒精、口罩　遊客驚喜：太貼心了

情人節甜蜜約會好所在！朝聖人氣可可夢工廠　DIY巧克力、拍美照討女友歡心

高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看　

影／武漢包機今晚撤200台人抵桃機　民航局：配合相關單位推動

到場拜拜才有錢！離職女LINE「開工我還在」盧紅包失敗　開嗆：最好笑公司

【廣編】琳得科蓄積力量　邁向下一個里程碑

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

武漢肺炎防疫！華航一口氣公布2/22前取消航班　退改票辦法一次看

喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹抬頭「你們閃那麼遠幹嘛啦」　網曝搭高鐵憋咳更慘

單親辣媽掛急診！前夫幫顧兒怒「大便很臭，快回來換」　神渣對話惹怒萬人

快訊／台北市宣布明起高中以下寒假活動全暫停　教育局：11日改線上寒輔

西螺夜市500攤商抗疫自救！提供酒精、口罩　遊客驚喜：太貼心了

情人節甜蜜約會好所在！朝聖人氣可可夢工廠　DIY巧克力、拍美照討女友歡心

高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看　

影／武漢包機今晚撤200台人抵桃機　民航局：配合相關單位推動

到場拜拜才有錢！離職女LINE「開工我還在」盧紅包失敗　開嗆：最好笑公司

【廣編】琳得科蓄積力量　邁向下一個里程碑

柯文哲爆隔離地　蔡壁如：若開罰我沒有意見

武漢肺炎防疫！華航一口氣公布2/22前取消航班　退改票辦法一次看

雲林斗六太信大飯店凌晨火警　8樓休息室冒煙及時撲滅

Lucy才2歲你敢信？　隋棠「鉛筆腿基因太強」…女兒抽高超過她骨盆

喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹抬頭「你們閃那麼遠幹嘛啦」　網曝搭高鐵憋咳更慘

英國第二波「武漢撤僑」飛抵牛津空軍基地　11人接受2周隔離

陸股大逃殺！超過3000檔個股跌停　法人：資金默默卡位、可逢低撿便宜

假裝幫女兒辦生日派對　爸綁架23名兒童「每人423萬贖金」媽被鄉民打死

獨／壽險達人衝業績詐領上千萬獎佣金　婚姻告吹賠不出錢遭撤緩刑

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

醫師：口罩消毒後可重複用

開學延期　老師：3月再開學較好

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

教育部宣布高中以下延至2/25開學

今晨8.8度！午後轉雨　兩波鋒面接力變天時間曝光

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

大學延後開學？教育部今下午決定

女4點排隊買口罩：到後來我是沒睡死了

武漢包機確定今返台！隔離SOP出爐

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

防疫假誰敢請　網友點破4項關鍵

即／23:49抖一下！北台灣有感地震

快訊／台北士林08：19規模2.9極淺地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

防武漢肺炎　華航公布2/22前取消航班

防武漢肺炎　華航公布2/22前取消航班

因應武漢肺炎疫情影響，華航今（3）日上午在官網成立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，一口氣公布到2月22日前的取消班機資訊，另外也製作12大QA解惑旅客對於行程異動的種種疑問。華航建議，旅客出發前可利用官網查詢航班最新動態。

喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹一抬頭：你們閃那麼遠幹嘛啦

喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹一抬頭：你們閃那麼遠幹嘛啦

陸股大逃殺　法人：可逢低撿便宜

陸股大逃殺　法人：可逢低撿便宜

國民黨支持侯友宜提議：健保卡解決口罩亂象

國民黨支持侯友宜提議：健保卡解決口罩亂象

研發武漢肺炎疫苗　葛蘭素史克與CEPI攜手

研發武漢肺炎疫苗　葛蘭素史克與CEPI攜手

關鍵字：

武漢肺炎中央流行疫情指揮中心疾管署武漢包機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

開學延期　老師：3月再開學較好

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

教育部宣布高中以下延至2/25開學

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面