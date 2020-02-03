影／武漢包機今晚撤200台人抵桃機　民航局：配合相關單位推動

記者賴文萱／台北報導

武漢台協3日證實，武漢包機確定今晚返台，首批約200多人，從武漢起飛後將直達台灣桃園機場。對此，交通部民航局表示，會配合相關單位推動，但並未證實相關航班抵台時間；桃園機場公司則表示，已做好相關隔離規劃，會依照疾管署的指示進行作業。

▲武漢台協證實，武漢包機今晚將直飛桃園機場，第一批約載200多人。（圖／記者周宸亘攝）

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武漢台協會長蕭永瑞今日向《ETtoday新聞雲》證實，接獲台辦消息，今天晚上會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，並降落在桃園機場。另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

▲陳時中說武漢包機會採最高等級防護，全程全人隔離。（圖／記者周宸亘攝）

對此，民航局表示，會配合相關單位推動。據指出，雙方對於包機事宜都還在持續進行溝通中。桃機公司表示，已經做好相關隔離規劃，如果飛機進來就會依照疾管署要求的指示作業，採全程隔離方式處理，由疾管署主導安排。

針對包機抵台後的相關隔離動線事宜，相關單位仍在密切討論中，桃機指出，初步會協調一條全程防護專用通道供行走，依照指示看要停哪個機坪，包機離開後相關路線都會做全面消毒。至於是否一人一救護車接送離開機場，桃機表示，這要看疾管署安排。

▲日本撤僑，採一人一救護車模式移動。