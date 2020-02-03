醫療院所口罩荒有解　北市府釋出20萬片戰備口罩

▲黃珊珊時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

防堵武漢肺炎，北市副市長黃珊珊3日表示，北市府釋出戰備外科口罩20萬片，提供給台大、北醫、北榮、萬芳醫院以及醫療機構與照護機構，紓解口罩不足的壓力。

黃珊珊指出，今天釋出20萬戰備口罩，也釋出自己庫存，醫院配置12萬片口罩，基層醫療機構由相關公會轉發7萬片口罩，照護機構發放1萬片，醫院有7天的存量，基層醫療院所有照護機構則大概有2天的存量。

▲北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩給醫療院所。（圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）

另外，針對中央8大類人員的口罩配給，北市府提報19萬份需求量，黃珊珊表示，目前還沒有配送，呼籲中央盡快，因為第一線人員存量是有限的。



衛生局2日上午10時，收到中央流行疫情指揮中心，所釋出的戰備外科口罩，加上衛生局釋出戰備外科口罩，合計配發20萬800片，優先發給予傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院。此外，基層醫療機構及照護機構因配合負擔防疫工作，也列為發放對象

衛生局指出，將在網站公告戰備口罩釋出訊息，並於今日10時開始發放口罩，請台大、北醫、北榮、萬芳醫院或接獲通知的相關公會，派員攜帶領用單、身分證明文件(例如國民身分證、健保卡或職員證等)，至市府大樓東南區2樓衛生局秘書室開標室領取口罩。

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