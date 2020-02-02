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武漢肺炎狂燒！旅遊業員工怨「春酒被取消」　網幫哭哭...前線同行卻酸爆

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▲▼武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲武漢肺炎疫情持續擴大，不少日韓遊客也戴上口罩。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎重創旅遊業，多間台灣旅行社停售相關行程，估計只少損失上億元，一名旅遊業員工就發文吐苦水，表示連期待已久的春酒都取消了。對此，不少網友獻上安慰；然而，第一線同行卻不以為然，直言都忙翻了，哪還有時間靠北。

網友1月30日在「靠北旅遊業」po文感慨，「辛苦了1年最期待的就是年終跟尾牙了，年終因爲評比，所以不一定會拿到1個月，我們沒有尾牙...而是春酒，超沒過年fu，不過是大企業，所以都席開200桌，大場面很熱鬧，員工還是期待著和不同部門難得見面的同事熱鬧一番。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，現在公司一個公告下來，表示因武漢疫情取消今年的春酒，而抽獎活動另行規劃，這讓他不禁抱怨，「我們交了福利金，怎麼不把應該花在春酒的錢撥一點給大家啊！發發口罩、禮卷、獎金也好啊！」

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩岸觀光旅遊停擺，其他觀光產業也可能連帶崩盤。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

一席話瞬間踩到前線員工的雷區，留言嘲諷道「旅遊業遇到武漢肺炎損失已經很慘重，大家叫苦連天，第一二線同事忙到一個翻掉，你還有閒情逸致在這邊靠杯沒春酒喝，你的人生格局？樓主啊...祝你一生平安～」、「如果我是老闆，真要說起共體時艱嘛，第一個裁掉的冗員就是你。自己去喝西北風酒吧」。

對此，網友們紛紛回應，「辛苦了1年，為公司賣命做業績了1年，期待個春酒不為過吧？版主也不過要求發個口罩，禮卷或是獎金，到底有什麼好炮他的，難道大家喜歡慣老闆嗎」、「辛苦惹」、「同是共患難～光是看文字就懂了」。

眼看我國觀光業面臨巨大衝擊，交通部長林佳龍指出，行政院將編列特別條、特別預算，以振興、紓困觀光業者，短期將以補貼、融資等方式救急，長期則希望觀光業藉此機會轉型，改善觀光設施、提高服務品質，同時也會安排人才培訓計畫。

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