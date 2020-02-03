國民黨團：大陸若比誰都關心台灣健康　就應該支持台灣加入WHO





▲WHO將再次討論，武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團3日表示，各國聲援台灣，意味著普遍認知以現今全球化的世界，若無通力合作的國際關係及體系，就不可能讓疫情風險降至最低，台灣不是全世界核心，但全球防疫卻不能缺少台灣的共同努力，中國大陸若如同所言，比誰都關心台灣健康，就應放掉所有非防疫考量，全力支持台灣加入WHO與WHA。

國民黨團表示，中國大陸爆發武漢肺炎迄今，世界衛生組織（WHO）已將疫情列入「國際關注公共衛生緊急事件」（以下簡稱PHEIC），所謂的PHEIC是指對人類健康威脅「異常重大」的公共衛生事件，將因跨國傳染而對其他國家構成公共衛生風險，且潛在地需要整合性的國際應對措施，包含病例之定義及判斷方式、實驗室檢驗結果、傳染風險的途徑與態樣、病例數與相關死亡人數、防疫工作的困難，以及評估後國家所需之協助等，都須通報與互相分享病情資訊，是一個極重要的防疫行為。

國民黨團指出，武漢肺炎已在世界各國發生，台灣每日有無數各國商務人士往返及位於亞洲交通重要樞紐，目前亦出現10位感染者，另在專業的醫療診治與研究下，台灣為全球第4個國家成功分離武漢病毒株，且已確認之病例迄今尚未有死亡案例，也朝向正在康復中，顯示台灣防疫與醫學具備極高水準，更值得將其經驗提供其他國家作為參考。然而台灣所擁有的研究數據、防疫經驗、病情掌握等可共享重要數據，皆被WHO或WHA拒於門外，導致PHEIC重要目標「共同面對並解決問題」出現漏洞，讓病情可能持續失控，此罪魁禍首將會是中國大陸。

國民黨團強調，維護人類的健康福祉為普世價值，強化醫療人權更是各國努力目標，然而卻因中國大陸自私考量，將導致PHEIC出現大漏洞，因此嚴厲譴責中國大陸，濫用政治因素、意識形態不斷打壓台灣參與WHO、WHA的機會，此舉粗暴、無情的動作，嚴重打擊各國共同防疫的決心與努力，更無視台灣與各國病情無法資訊分享對接，讓台灣自行面對，任由其自生自死，毫無人道可言。更遑論中國大陸近年指稱人權的進步，武漢肺炎就如同照妖鏡一般，端看中國大陸是否讓台灣參與世界防疫的具體作為而定，台灣在看，世界各國也在看。

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