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武漢肺炎影響Apple春季發表會？達人推測：應會照常舉辦

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲3C達人認為，Apple春季發表會應不會受到武漢肺炎影響停辦，不過iPhone SE 2正式上市日期應會延後。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

武漢肺炎疫情仍持續延燒，不少人開始擔心會不會影響到三月Apple春季發表會的舉辦？對此，3C達人Tim哥與廖阿輝都認為，對於發表會的舉辦應該不會有影響，不過如果Apple在這次的發表會中推出了iPhone SE 2，那麼手機的正式上市日期有可能會延遲2~3週。

「頂多是延後一點點，不會太多。」Tim哥指出，一般來說，Apple在發表新機後，大多會在二週內正式上市；而這次受到武漢肺炎影響大陸工廠的生產，iPhone SE 2有可能會比以往的發售日期再延後2週。也就是最遲在發表後的一個月就會正式上市。

廖阿輝則認為，iPhone SE 2的正式上市日期頂多會延後3週，因為依照過去Apple對於代工廠的嚴格要求來看，不會允許延遲太久的情況發生。

另一方面，廖阿輝也指出，新機延遲上市2~3週的情況，應該是Apple享有的「特殊待遇」；如果是陸廠的手機，有可能就「沒那麼好」，受到武漢肺炎的影響，陸牌手機從發表會，一路到手機的上市，因為研發、製造、生產都在大陸境內，因此有可能會大幅地被延遲。

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