香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」　護士：不封關只會犧牲生命

▲林鄭月娥戴口罩開記者會。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，香港確診病患已有15宗。香港醫護人員要求政府全面封關，「醫管局員工陣線」今（3）日開始發起罷工，截至中午12時為止，已有2400人參與罷工並簽到，許多會員還在排隊簽到。

綜合港媒報導，香港「醫管局員工陣線」因政府拒絕封關，從3日開始發起首階段罷工行動，若政府在晚上6點之前拒絕回應訴求，明起再發動連續4天9000人的罷工行動，甚至會再升級。

「醫管局員工陣線」秘書吳志傑表示，很感激同事願意背負被秋後算帳的風險參與罷工。對於許多人無法接受這次醫護罷工行為，她也反問「如果我不走這一步，政府怎麼會聽我們的呢？」

一名排隊簽到的譚女士也透露，自己曾經經歷過03年SARS危機，明白相關疾病傳染病強，政府不封關是「開著水龍頭，醫護人員用水桶去接，都接不住」，最終犧牲的只會是市民和醫護的生命，因此政府應該長智慧，做出正確決定。她也指出，但是若醫院遇到重大狀況，一定會回去協助。

醫管局聯網服務總監楊諦岡3日早上表示，受到罷工影響，今日有超過50%非緊急手術需要削減，門診名額也減少，醫管局目前與約60名私家醫生和退休醫生聯繫，希望可以支援。

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