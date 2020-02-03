山東、江蘇蔬菜供應湖北　發改委：物價會開始回落

▲中國國家發改委將協調外省物資進駐湖北，穩定物價。（圖／中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國家發改委副主任連維良指出，將協調山東、江蘇、安徽、湖南、廣西等蔬菜產地，增加湖北新鮮蔬菜供應，保障武漢市和湖北省的生活必需品總量，其價格在階段性上升後也會開始回落，其他地區供應相對充裕和有保障的。

中國國務院新聞辦公室上午舉行疫情防控重點醫療和生活物資保障情況發佈會，國家發展改革委、工業和信息化部、交通運輸部、商務部、國家衛生健康委、國家市場監督管理總局負責人介紹疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況。

連維良表示，疫情發生後，特別是武漢市在1月23日採取更嚴格的防控措施後，交通管制影響到物流配送，由於群眾對生活必需品需求階段性增大，價格一度出現較大幅度上漲。對此，政府設立多部門組成的生活物資保障組，建立快速聯動工作機制，增加生活必需品供應。

他指出，目前武漢市和湖北省的生活必需品總量是有保障的，價格在階段性上升後將開始回落，其他地區供應則是相對充裕和有保障的。

連維良提到，醫用N95口罩需求很大，到2月2日晚上，已經按一倍以上的規模組織產能，準備原料，啓動生產分工，也告知企業，政府將收儲疫情過後富裕的口罩產量，鼓勵企業開足馬力生產。

針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，大陸口罩的生產總體產能是每天2000多萬只，「這個產能是全球最大的，N95口罩，醫用外科口罩總體來看保證供應的能力是夠的，但恢復需要時間。」