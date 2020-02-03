國民黨加碼侯友宜「口罩實名制」：民眾到村里長辦公室領

▲侯友宜2日視察防疫專責救護分隊。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，國民黨文傳會代理主委王育敏3日表示支持新北市長侯友宜提議，中央可參考澳門、新加坡以健保卡或身分證「實名制」方式領取、購買口罩，方可解決口罩的搶購亂象。

侯友宜提出，用健保卡領取口罩，除了避免不肖業者囤貨更可安定民心；另外，中央應清楚公布口罩生產量與各縣市發配量，包括生產端到物流端、配發據點都應清楚公布，進監控管理與資訊透明的責任。

對此，王育敏表示認同，以實名制方式憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，以落實資源公平分配，並照顧到每位有口罩需求的國民。

她表示，民眾對於口罩的需求量增高，雖然民進黨政府祭出禁止出口與統一徵購、調控、售價等措施，但台灣民眾仍排隊搶購、求助無門等亂象，顯然政府在分配調控、資訊公開等方面還有很大的改進空間。

此外，為避免通路或分裝成本導致政府訂定的口罩售價高於市場行情，王育敏進一步建議，應回歸政府體制的分配作業，政府徵購的口罩可層層分配至各縣市政府，再統籌分送至各鄉鎮區公所，甚至細分至村里長辦公室，依據設籍名冊，由在籍居民前往領取或購買，不僅能確保人人能領取口罩，也能解決當前民眾排隊搶購或「求罩無門」的亂象。

她也呼籲，政府應該公布具體數據，告訴國人每天生產了多少口罩？政府統一控管了多少？分配到各地的數量有多少？王育敏認為，行政院應該於官方網站首頁的顯著處，以表格方式將口罩運用的相關數據清楚呈現，且定時更新，以降低民眾擔心口罩短缺的恐慌，也可避免不必要的謠言或揣測。

王育敏強調，國民黨本於在野黨的監督之責，向行政部門提出建言，衷心期盼民進黨政府能在不斷累積的防疫經驗中，吸取錯誤的教訓，並檢討改進，擬定完善的配套措施，揭露完整的相關資訊，讓口罩亂象儘早落幕，也讓台灣民眾儘早回歸正常的生活。

▲國民黨文傳會代主委王育敏。（資料照／記者林敬旻攝）