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印度偏方治癒武漢肺炎　「牛尿牛糞抹全身」喊咒語…網大怒：沒病死先臭死！

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▲印度，牛糞。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度牛糞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中國爆發新型冠狀病毒，因目前尚未確切有效解藥，為得治癒印度開始出現迷信與偏方。印度大聖黨領袖查克拉帕尼（Swami Chakrapani）竟在推特上表示，只要用牛尿、牛糞抹在身上，並且喊出Om Namah Shivay的咒語，就可以破解病毒感染痊癒。

根據《Outlook India》報導，印度政府2日證實，目前境內已出現2例武漢肺炎的確診病例，目前皆在醫院接受隔離治療、病情穩定，其中一名就是來自中國武漢的學生，對於其入境印度之後的行程也進一步掌握。然而面對世界各國對於武漢肺炎的緊張，尚未研發出確切治藥的同時，印度竟出現一門偏方，指出用牛尿、牛糞塗抹身上，並喊出咒語就可以讓染上武漢肺炎的病體痊癒。

提出這項「偏方」的，是印度大聖黨領袖查克拉帕尼（Swami Chakrapani），他在推特上表示，咒語Om Namah Shivay意思為「我向濕婆鞠躬、我向內在的自我鞠躬」而這樣的心靈療法能夠讓病毒出體。

此外，印度的瑜珈部門(AYUSH Ministry)也提倡「順勢療法」，其中包括用各類草藥藥水、在清醒時於鼻孔中滴香精油，遭到網友怒批「根本就在胡來！」印度當地媒體表示，病毒蔓延的情勢下，政府應該出面遏制這些偏方，以防民眾出現疑似症狀時，擅自服用藥物或是方法而延誤治療，造成病毒擴散。網友也直呼，「這時候千萬不要再亂了，沒病死也都臭死！」

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