印度偏方治癒武漢肺炎　「牛尿牛糞抹全身」喊咒語…網大怒：沒病死先臭死！

中國爆發新型冠狀病毒,因目前尚未確切有效解藥,為得治癒印度開始出現迷信與偏方。印度大聖黨領袖查克拉帕尼(Swami Chakrapani)竟在推特上表示,只要用牛尿、牛糞抹在身上,並且喊出Om Namah Shivay的咒語,就可以破解病毒感染痊癒。

根據《Outlook India》報導,印度政府2日證實,目前境內已出現2例武漢肺炎的確診病例,目前皆在醫院接受隔離治療、病情穩定,其中一名就是來自中國武漢的學生,對於其入境印度之後的行程也進一步掌握。然而面對世界各國對於武漢肺炎的緊張,尚未研發出確切治藥的同時,印度竟出現一門偏方,指出用牛尿、牛糞塗抹身上,並喊出咒語就可以讓染上武漢肺炎的病體痊癒。

提出這項「偏方」的,是印度大聖黨領袖查克拉帕尼(Swami Chakrapani),他在推特上表示,咒語Om Namah Shivay意思為「我向濕婆鞠躬、我向內在的自我鞠躬」而這樣的心靈療法能夠讓病毒出體。

此外,印度的瑜珈部門(AYUSH Ministry)也提倡「順勢療法」,其中包括用各類草藥藥水、在清醒時於鼻孔中滴香精油,遭到網友怒批「根本就在胡來!」印度當地媒體表示,病毒蔓延的情勢下,政府應該出面遏制這些偏方,以防民眾出現疑似症狀時,擅自服用藥物或是方法而延誤治療,造成病毒擴散。網友也直呼,「這時候千萬不要再亂了,沒病死也都臭死!」

