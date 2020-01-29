父子天真徒步「結冰貝加爾湖」　瞬間跌入龜裂冰層…17分鐘驚險求生全拍下！

▲俄羅斯父子掉入結冰的貝加爾湖中，僅17分鐘求生。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

目前正值俄羅斯最冷月份，在冬季結冰的貝加爾湖都會有許多慕名而來的遊客，想要拍攝一些冬季生態美景。27歲的薩拉普洛夫（Zakhar Sarapulov）和父親包里斯（Boris）步行在結冰的貝加爾湖上，想要拍攝一些湖水下的動物，沒想到卻遇到冰層龜裂，父子倆雙雙墜入冰湖中。

根據《每日星報》報導，薩拉普洛夫當時跟父親原本走在偏遠的貝加爾湖沿岸郊區，但後來試圖想要穿過冰凍的湖面拍攝野生海豹，在步行於結冰的湖面時，突然冰層在腳下迅速裂開，父子倆就這樣墜入零下溫度的冰湖中。薩拉普洛夫表示，「當時我們在結冰層掉落後，爭執大概10幾分鐘（約17分鐘）才爬上岸，而這17分鐘裡在冰冷水中跟死神搏鬥。」

▲求生畫面完整記錄，還能聽到恐懼的呼吸聲。

而在裂冰湖中求生，最困難的就是，當薩拉普洛夫與父親試圖想要用手肘撐起時，下方的冰層又會再度破裂，然後原本裂開的冰洞就會越來越大。薩拉普洛夫跟父親終於爬上岸後，拖著疲憊沉重的步伐走2個小時到附近的村莊求救。

回憶起事發當下，薩拉普洛夫表示，冰層看起來確實很可疑，也比較薄，但一時因為被貝加爾湖多樣化的生態吸引，一開始是自己走在前方先掉落冰湖中，接著不到幾秒的時間，父親也跟著掉下去，最後為了求生必須將背包丟棄，「很幸運的是那天是零下8度，但是沒有風，事後也沒有身體不適。」