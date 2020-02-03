武漢包機確定今晚回台！首批撤200人　「上機→下機」全程隔離SOP出爐

▲南韓首架撤僑包機內部狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

武漢台協3日證實，武漢包機確定今晚返台，首批約200多人，從武漢起飛後將直達台灣桃園機場。為防止武漢肺炎疫情擴散，目前包機返台的全程隔離SOP已擬定，將採全程全人隔離，所有人必須穿戴帽子、N95口罩、隔離衣，確保沒有交叉感染可能；下機後也會直送指定隔離場所，接受檢疫隔離14天。

武漢台協會長蕭永瑞今日向《ETtoday新聞雲》證實，接獲台辦消息，今天晚上會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，並降落在桃園機場。另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

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對此，桃機公司表示，已經做好相關隔離規劃，如果飛機進來就會依照疾管署要求的指示作業，採全程隔離方式處理，主要由疾管署指揮，桃機會協調一條全程防護專用通道供行走，依照指示看要停哪個機坪，包機離開後相關路線都會做全面消毒。至於是否一人一救護車接送離開機場，桃機表示，這要看疾管署安排。

▲陳時中說武漢包機會採最高等級防護，全程全人隔離。（圖／記者周宸亘攝）

針對武漢包機接回滯留台人的細節，陳時中昨在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，相關包機隔離配套方案已經擬定，全機採最高等級防護，也就是全程須配戴帽子、N95口罩，也會穿上隔離衣，採全程全人隔離，包含機組員也都會全副武裝，確保沒有交叉感染的可能；至於已確診個案不會讓他登機，疑似個案會分流，機上座位也會分排就坐，位置不會坐得很密。

▲滯留武漢台胞確定由包機接回，華航已備妥待命，但也傳出陸方將改派陸籍航空執行包機任務。（圖／記者蔡紹堅攝）

包機返台後，將走專用通道送滯留武漢台人強制接受檢疫隔離14天，後續也選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，採一人一房隔離，並會有專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各1處。但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

▲日本撤僑，採一人一救護車模式移動。