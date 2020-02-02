義大利禁航！華航改名「台灣航空」再掀討論　吳釗燮：錯在世衛誤導

▲外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，義大利民航單位下令禁止台灣航班入境領空，有桃園-羅馬航線的中華航空備受衝擊。為此，「中華航空（China Airlines）」是否改名為「台灣航空（Taiwan Airlines）」的聲音再掀討論。對此，外交部長吳釗燮2日表示，華航的名稱並不是這次停航的原因，而是世界衛生組織的誤導。

針對義大利、越南停航風波，吳釗燮表示，前幾天1月31日世界衛生組織發布武漢肺炎是緊急狀態，各國政府也更改政策，保護自身公民措施，但義大利政府以防疫理由停飛，越南也是，但在努力後，都已經做了修正。

吳釗燮表示，導致錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織針對冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含了台灣，這做法對台灣以及2300萬人民造成困擾，政府不僅無法參加世界衛生大會，台灣人民並未獲得待遇，排除台灣對台灣人民不公平。

對此，有立委認為外國禁華航班機入境，是因為華航的英文名稱「China Airlines」，字面上直譯就是「中國航空」，這在國際社會上容易混淆，因此社會又再掀起更改為「台灣航空（Taiwan Airlines）」的討論。

吳釗燮則表示，華航的名稱並不是義大利與越南禁止我們航班的原因，而是台灣被世界衛生組織歸類為中國的一部分。

吳釗燮強調，很多國家，像是美國有一些國際機場，他們就講得很明確知道「華航來自台灣」，因此不會受到限制。

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