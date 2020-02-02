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獨 ／滯武漢確診台商想回家　陸委會、指揮中心專家說話了

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▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲武漢滯留台灣民眾中，確診案例也希望獲得台灣較充足的醫療資源，並願意配合相關防疫需要。圖為武漢滯留台商家屬出面請願，非當事人。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄、趙于婷 ／台北—武漢報導

《ETtoday新聞雲》今（2日）上午，獨家掌握滯留武漢金姓確診台商現況，對於金姓台商希望返台，協助中央流行疫情指揮中心防控疫情的專家受訪時說，目前還有很多藥物可以使用，確定感染武漢肺炎，只要適當隔離就可以回台灣。但對於他能否順利搭機回台，陸委會表示將就個案提出協處。

據了解，目前滯留大陸武漢約500位台商中，一名金姓台商1日醫院報告檢測為武漢肺炎確診，目前正在武漢協和醫院住院治療，但面對住院後3日意識清楚，但發燒情況嚴重達39度，熟悉該名台商的知情人士向記者表示，「他當然希望回台治療」，因為大陸醫院病人太多，台灣醫療資源應較為完善。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲大陸政府全力防疫新型冠狀病毒感染肺炎疫情，因疫情蔓延，資源配置相當重要。（圖／路透）

值得注意的是，除了金姓台商本人確診，其陸籍配偶核酸檢測病毒已呈陽性，岳母也出現發燒症狀，所幸兩名小孩目前健康狀況正常；另據武漢台協2日上午證實，已收到大陸官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣。

但按照台辦提供給台商的申請登記表、承諾書內容，要求承諾「如發現有疑似病情或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察。」也就是說，金姓台商可能無法回台治療。

對於此情況，陸委會發言人邱垂正受《ETtoday新聞雲》採訪表示，對於台商金先生與其家人的處理，我們會向我方疫情指揮中心請示，金先生個案提出協處，希望能得妥善照顧。

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會進一步說明，在防疫的角度，疑似病例或確疹疾例，與未患症者飛機必有分開。因此，可能要動用有醫護設施、負壓隔離設備，可能要專機；同時，未感染者自大陸回来都必须隔離14天。針對武漢滞留人士返台，CDC目前正在規劃14天安置管理計畫中。

指揮中心專家、台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民受訪出，目前還有很多藥物可以使用，確定感染武漢肺炎，只要適當隔離就可以回台灣。

目前，針對滯留武漢台商包機回台，中央流行疫情指揮中心方面稱，已經準備特定場所作為台商隔離、檢疫使用，這些人回台後須接受檢疫隔離14天。

據了解，過往2003年SARS期間，由於當時兩岸未有直航包機，武漢「封城」情況也是歷史首見，因此面對此次滯留武漢台灣民眾需求，海基會方面從疫情爆發前到現在停止休假，透過緊急專線接過數百通電話，協調當地台商協會，我方陸委會和衛福部、指揮中心進行協處，目前對於滯留台胞包機返台順利成行，正積極溝通中，但對於確診台商想要回台的個案，還需要中央流行疫情指揮中心拍板。

▼中央流行疫情指揮中心連日召開記者會，全力防控疫情，並解決國人訴求。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼交通部路政司科長廖謹志、內政部民政司林清淇、中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥、教育部司長黃雯玲、勞動部職業衛生安全署主秘林毓堂和警政署副署長黃宗仁。（圖／記者楊詩益攝）

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