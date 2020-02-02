公務車紅十字會倉庫搬口罩...司機稱「給領導的」　武漢政府回應了！

▲一輛武漢市政府車到紅十字會倉庫領走口罩。（圖／翻攝自上游視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢身為武漢肺炎重災區，醫療資源緊繃，許多人紛紛捐贈物資。一名男子1日被發現，從武漢紅十字會倉庫領走一箱口罩，放入一輛武漢政府公務車，司機稱是「給領導的」，引起外界相當多討論。武漢政府今（2）日對此事件回應了。

事件發生於1日下午，當時記者試圖在武漢市紅十字會借用的武漢市國際博覽中心臨時倉庫外採訪，但發現一名男子拿走一箱3M口罩，放入車牌鄂A0260W的黑色轎車後車箱中，男子拒絕回答自己的單位，就走入倉庫中。

之後記者在追問黑色轎車的司機「您是那個單位的？」司機稱自己不清楚，要問剛剛那位男子，但剛剛從紅十字會領的這箱口罩是「給他們領導配的」，之後就開走了。

武漢市政府2日回應，經過調查發現，為保障和解決機關一線工作人員防護問題，市政府辦公廳疫情防控工作專班相關人員向市應急物資儲存倉庫詢問和瞭解了防護用品儲備情況。市應急物資儲存倉庫管理人員告知，相關防護用品已按要求發放給了全市各醫院、社區，目前倉庫存有少量防護用品。

2020年2月1日下午2:30，該工作人員參加市應急物資儲備與管理工作會議時，找市應急物資儲存倉庫管理人員領取了口罩等相關防護用品。市應急物資儲存倉庫管理人員對整批物資統一辦理過登記、審批等手續。下一步將進一步規範專班一線工作人員防護用品的籌集、儲備、發放等管理工作。

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