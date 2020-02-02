中小學暫不延後開學如何防疫？中市府：落實消毒、量體溫、戴口罩

▲盧秀燕日前視察台灣燈會副展區，全程指揮防疫，疫情控制得宜，獲中央肯定。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會民進黨團總召陳世凱2日表示，面對即將到來、恐將帶來百萬人潮的台灣燈會，以及抵抗力較弱的中小學生開學，市府應說明因應之道，新聞局則說，盧市長全程指揮坐鎮，獲中央疾管署與醫師工會肯定，至於中小學暫不考慮延後開學，但會要求校方落實量體溫、消毒及戴口罩3步驟，守護學童健康。

請繼續往下閱讀...

民進黨團表示，武漢肺炎造成人心惶惶，日前還傳出有台中市民從武漢返台後，沒有依規定隔離，讓台中市民無法心安，而台灣燈會8日將在台中登場，展期至23日，預計將吸引百萬人潮湧入，長達16天的燈會期間，如何防疫？

全市2百多間的中小學校11日將開學，學生普遍抵抗力較弱，一旦有人感染，將對學校和家庭造成重大災情，校園又該如何防疫？民進黨團要求市府立即召開臨時會，針對台灣燈會和校園防疫工作進行專案報告。

新聞局表示，市府自年前到現在，持續召開跨局處防疫會議，並提升應變層級，由盧市長指揮坐鎮，跨局處總動員防疫，疫情控制得宜，獲中央疾管署與醫師工會肯定。

按照台灣燈會往例，預計將吸引龐大人潮，市府已嚴陣以待，備妥各項防疫物資，醫療救援人員也隨時待命，公車等接駁車也加強消毒，並要求市府同仁、燈會志工、司機與攤商等第一線工作人員戴口罩，園區內哺乳室、洗手間等也提供洗手液、酒精，讓民眾加強消毒，並加派人員宣導衛教。

市長盧秀燕也在春節期間，前往副展區文心森林公園視察防疫情形、慰問燈會志工，強調活動以民眾安全健康為第一優先，將參觀風險降到最低，不會刻意衝高遊客量，請民眾放心。

至於中小學開學部份，教育局表示，已要求各級學校、幼兒園及補習班除了備足口罩、額溫槍、消毒用品等外，各校避免舉辦大型集會及團體活動，每週末進行校園消毒，直至疫情降溫，行政人員、家長、廠商、志工與訪客等進出校園與補習班時，務必落實量體溫、消毒及戴口罩防疫3步驟，守護學童健康。

►生火了！連我媽都用到發光