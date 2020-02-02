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「挺台灣加入WHO！」網連署向白宮請願　保護2300萬台人安全

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▲▼署名「C.C」的民眾發起連署「支持台灣加入WHO」。（圖／翻攝自「WE the PEOPLE」）

▲署名「C.C」的民眾發起「支持台灣加入WHO」的連署。（圖／翻攝自「WE the PEOPLE」）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情不斷擴散，台灣也有10例確診病例，但受到大陸的施壓，台灣始終被拒絕加入WHO，連緊急會議也不讓台灣參與，世界各國因此紛紛出現「讓台灣加入WHO」的聲音，還有民眾在美國白宮連署網站發起「支持台灣加入WHO」的連署。

美國白宮連署網站「WE the PEOPLE」1月30日署名「C.C」的民眾發起連署，內容指出，台灣擁有優質的醫療技術以及豐富的醫療經驗，且一直在為醫療方面做出貢獻，但是受到大陸的反對和壓力之下，台灣一直被排除在WHO之外，使得台灣在2003年的SARS爆發時，無法即時獲得WHO的相關消息。

文中最後還強調，如今新型冠狀病毒正在散播，台灣已經站在第一道防線上，為了保護2300萬的台灣人和全球的安全，「台灣不應該因為政治關係而被排除在WHO之外。」短短兩天的時間，截至早上9時40分，連署人數已經達到9萬1208人，只要在2月29日前獲得10萬人連署，美國就必須依法在60天內公開回應該則請願。

不用是美國人也可以連署，簽署的方式也很簡單，只要填上姓名及電子郵件後，到信箱打開連署的信件，點開「Confirm your signature by clicking here」的超連結就完成連署的動作。

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