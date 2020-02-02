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「讓台灣回到 WHO！」朱立倫籲北京：放下政治盤算

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對武漢肺炎疫情在全球持續延燒，前新北市長朱立倫2日上午在臉書發文表示，不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成一個防疫漏洞；防疫必須回歸專業、放下政治盤算。

朱立倫表示，武漢肺炎疫情爆發以來，看著染病與死亡數字攀升，目睹武漢醫療現場的紊亂，又聽聞當地台商的急切求援。面對眼前危機，他對兩岸當局有四個期許，包括北京停止杯葛台灣加入WHO、北京應儘速安排包機讓台商返台、我國對於凡有資格入境台灣者防疫規範一致、若我國有餘力應不吝於提供對岸協助。

他提出四項建議：一、台灣有亞洲卓越的醫療與公衛經驗，在這種關鍵時刻能夠幫忙，也應該幫忙。台灣人，作為全人類社群的一份子，也不該被摒除在第一手的防疫資訊之外。不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成一個防疫漏洞。

近來包括日本安倍首相、加拿大杜魯道總理、AIT前主席卜睿哲及歐盟若干政要也都對此正式表態。武漢肺炎爆發，正需要東亞共同合作，籲請北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線。

二、武漢疫情爆發以來，醫療體系負荷龐大；我們也不願見到滯留武漢的五百多位台商台幹，成為武漢的額外負擔。台灣人，我們自己能照顧。請北京當局儘速同意，並協助我們安排包機，接這些台灣人回家。我們相關醫療體系也應做好對應的準備工作。

三、帶原風險看的是旅遊史、接觸史，不是看國籍。同是感染區入境者，防疫措施不應因身分而異。所以我呼籲政府，凡是仍有資格入境台灣者，不管是國人、陸配、陸生、外國人的防疫規範應該完全一致，不應有身份歧視。

四、防疫戰爭中，每個政府有自己的守備區，也要能對區域聯防貢獻一份心力。台灣醫療資源的配置，一定要優先確保自足；但若行有餘力——而我相信我們也確實能有餘力，則應不吝於提供對岸我們力所能及的協助。

最後強調，病毒雖可怕，但更可怕的人心的自私脆弱，是疫疾引爆的猜忌與敵意。防疫最重要的防線是人心，要守好互助、互信的戰線，才能打好這場仗。

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