武漢「火神山」醫院8天正式完工！　解放軍醫護「抽1400人支援」

▲專門收治武漢肺炎的火神山醫院。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎暴發以來，武漢許多醫院爆滿，大陸「火神山」醫院25日開工，今（2）日正式完工，從3起開始接收病患。而據中央軍委習近平批准，解放軍將抽1400名醫護人員前往武漢，承擔「火神山」武漢肺炎專科醫院醫療任務。

根據「北京日報」報導，火神山醫院在8天內正式完工，是參照2003年SARS期間北京小湯山醫院所建，總建築面積3.39萬平方米，可容納1000張床位，將於3日正式收治武漢肺炎（新型冠狀病毒）的患者。

根據「解放軍報」報導，經中央軍委主席習近平批准，軍隊抽組1400名醫護人員從3日起承擔武漢火神山武漢肺炎專科醫院醫療救治任務。該醫院主要救治確診患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

這次從解放軍不同的醫療單位抽出，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

據瞭解，這些醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院對抗SARS任務以及援助獅子山、賴比瑞亞抗擊伊波拉病毒疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

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