電腦老師上課「直接摸9女學生胸部」…孩子媽氣炸：想打到他半身不遂！

▲有女童因為遭到老師性騷擾而內心受創。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名43歲張姓電腦老師趁著上課時，藉機猥褻9名女童，具體次數更是多到數不清，導致被害人心理受創，部分孩童還需藥物治療，才能安穩入眠。法院去（2019）年11月做出二審判決，認定張姓老師觸犯猥褻兒童罪，判處10年有期徒刑。一名受害女孩的媽媽聽完後表示，「要不是法律在這擺著，真想打到他半身不遂！」

據《觀察者網》報導，張老師當時在安徽省壽縣壽春小學任教，負責四、五、六年級的電腦課；不過有9名女學生陸續指控老師利用指導機會，對她們伸出狼爪，次數不只一次，受害人年紀僅介於10歲至11歲。張老師事後也坦承罪行，雖然自己一開始是不小心觸碰到的，但後來就變成刻意去摸，食髓知味後，就對其他女同學也做出猥褻舉動。

張老師接著說，「上課時，我晃到她們電腦前面，藉著幫她們處理電腦的機會，伸手去操作電腦，等手從電腦前收回來，從她們胸前經過的時候，就順勢摸一下她們的胸部；此外，有些還是我先把手扶在她們肩膀上，有意滑到她們的胸部去摸一下，隔著衣服摸的，就是在她們胸上面揉摸一會。」

▼張姓男老師坦承非禮女童，遭判10年有期徒刑。（圖／翻攝自觀察者網）

據悉，有3名被猥褻的女童出現暴躁、不想上學等情況，其中2人還必須靠藥物進行治療，其他女孩則是經常做噩夢，甚至半夜驚醒大吼大叫。2019年8月26日，壽縣法院作出一審判決，張男被認定觸犯猥褻兒童罪，遭判7年有期徒刑。不過壽縣檢察院認為，這樣的刑責太輕，而且張男並未獲得任何一名被害人的諒解，於是再次提出上訴。

同年11月14日，法院採納了淮南市檢察院意見作出二審判決，撤銷原先的一審判決結果，延長張男猥褻兒童罪刑期至10年，並確定為最終審判。據悉，張老師已經喪失教師資格，並且被公佈在當地政府的網站上。一名受害女孩的媽媽說，對政府部門處理結果相當滿意，「要不是法律在這擺著，真想打到他半身不遂，只給他判刑太便宜他了！」

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