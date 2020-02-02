覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

▲施性主管將年輕貌美的女下屬敏敏（化名）拉至電梯監視器死角處襲胸，長達10秒之久。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

施姓男子在一公司擔任主管，2019年5月30日晚上他以倒垃圾名義要求19歲女下屬敏敏（化名）陪他到地下1樓，隨後見有機可乘，竟將敏敏拉到監視器死角處強制摸胸，時間長達10秒之久。新北地院審結，依強制猥褻罪判施男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並應接受6小時性平教育課程。

▲施姓男子見敏敏年輕貌美，為滿足一時性慾，竟趁搭電梯時將她拉至監視器死角摸胸。（圖／翻攝pakutaso）

當天晚間，施姓主管找下屬敏敏一起搭乘貨梯至地下1樓倒垃圾，期間他見19歲的敏敏年輕貌美，突色性大發，趁到完垃圾要回辦公室時，在貨梯內將敏敏拉到監視器照不到的地方，先是從後方強行環抱敏敏隔衣襲胸，隨後更直接將手伸進敏敏衣服內，不顧敏敏反抗揉胸長達10秒之久，強制猥褻得逞。

新北地院審理時施男坦承犯行，法官認為他竟為滿足一時性慾，不尊重敏敏性自主及身體自主權，實在不應該，但審酌他無前科紀錄，過去行為良好，案發至今也已與敏敏父親達成和解，給付全額賠償金，犯後態度尚可，審結，依強制猥褻罪判施男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並應接受6小時性平教育課程。

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