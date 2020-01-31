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1天要2個口罩！學校要求開學備好戴滿...家長抱怨搞不定　

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▲▼兒童 防疫 流感 口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

▲許多家長擔心開學後孩子到校上課的防疫問題。 （圖／記者徐斌慎攝）

記者許展溢／台北報導

2月11日國高中、國小將開學，全國教育產業總工會今（31日）針對武漢肺炎指出，若疫情持續擴大，政府應考慮停課，且目前口罩由政府統一收購和調控，政府也要統一提供配發給師生。「宅神」朱學恆在臉書表示，所以說口罩已經成為戰備調度資源，相關命令要有搭配的方法才行，不然根本做不到。

全教產指出，武漢肺炎如果疫情持續擴大，政府應該考慮停課，以防止校園群聚感染及疫情擴散，以維護學生的生命及健康。若疫情讓進入校園需要戴口罩，目前口罩由政府統一收購和調控，所以應該由政府統一提供配發給學生和教職員，以免家長和教師天天排隊卻搶購不到口罩。

請繼續往下閱讀...

朱學恆說，臉書上已經很多家長在抱怨搞不定了，因有學校發通知跟家長說要備妥上學之後子女需要的口罩，一天需要2個，有的甚至要求開學前要全部準備好。（超過1個以上小孩這個量不知道怎麼弄到）。老闆搞不定的問題，部分企業需要提供第一線接觸消費者的員工足夠數量的口罩（但沒有提供調度來源不知道如何買），所以說如果口罩已經成為戰備調度資源，這幾個命令要有搭配的方法才行，不然根本做不到。

▲▼兒童 防疫 流感 口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

▲全教產呼籲政府要配發口罩給師生。（圖／記者徐斌慎攝）

朱學恆發文底下有不少家長留言「完全買不到兒童口罩，只買的到防塵的口罩....」、「根本買不到」、「政府要出面處理學校的部份，一天一個是基本。」，還有家長說「我也是那個無法讓兒子去上學的媽媽」。台北某國小郭姓老師向《ETtoday新聞雲》表示，開學後最擔心有學生是未發病的帶原者，將病傳給其他人，開學後導師也須調查每個學生家中狀況，對學生也要更加觀察與戴口罩上學，呼籲政府要提供足夠的口罩數量才能讓學生到校上課。

全教產呼籲政府，由於現在口罩由政府全面統一收購和調控，當疫情擴大到校園需要全面戴口罩時，為有效管控疫情及避免家長、老師到處奔波買口罩，應由政府統一提供口罩給學生和教職員，落實全面防疫。郭老師強調，因為既然決定還是要到校上課，那要做好絕對的預防措施，否則一人染病難以估計曾與誰接觸，那是否全校停課。

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