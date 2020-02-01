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台旅行團遭以色列短暫卡關　外交部：台灣民眾並未被管制入境

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▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情擴散，全球62國針對中國公民實施入境管制措施。（示意圖／路透）

記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，義大利昨日宣布禁止中港澳台航班入境，1日也有網友在PTT傳出我國旅行團自約旦邊關入境時，遭到以色列短暫卡關。對此，外交部1日表示，經以色列外交部聯繫邊關單位並釐清相關訊息後，我旅行團隨即獲准通關入境，以色列外交部也向我駐處確認，台灣民眾並未被管制入境。

對於我國旅行團進入以色列受阻一事，外交部表示，1日下午我國旅行團自約旦邊關入境以色列時，遭以中國武漢肺炎為由短暫卡關，我駐以色列代表處接獲消息後，立即進洽以國外交部表達關切並要求立即處理，以維護我國人權益。「經以色列外交部聯繫邊關單位並釐清相關訊息後，我旅行團隨即獲准通關入境。」

外交部指出，以色列外交部也向我駐處確認，台灣民眾並未被管制入境，但曾前往中國大陸的我國旅客，基於防疫需求，須於邊關接受相關檢查措施，駐以色列代表處將隨時注意以色列的防疫規定。

外交部提醒，如果我國人在以色列遇到任何通關問題，請立即主動撥打駐處緊急聯絡電話或與外交部聯繫，以獲得必要協助。

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