影／武漢肺炎10確診個案9人已退燒　1人「心理狀態不穩」介入輔導

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不只口罩持續缺貨、各大學延後開學，台灣截至1月31日也出現第10例確診個案。中央疫情指揮中心今（1）日召開記者會，公佈最新疫情，今日依然維持10名確診、746名排除、其餘隔離檢驗中。指揮官陳時中表示，10名確診個案中，有1名兩次採檢皆為陰性，另有一名心理狀況不太穩定，已介入輔導。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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中央流行疫情指揮中心統計，10名確診個案接觸者共492人，其中34人有症狀已通報，28例採檢陰性、6例檢驗中。

陳時中晚間在記者會上說明，目前全部病人身體狀況良好，持續進步中，除了有一位稍微還有發燒，其他均已退燒，X光片影響看來都在縮小感染範圍進步中，有一位仍需一點點的氧氣，其他都不需要，呼吸狀況好，沒有喘、也退燒，好幾位都沒有症狀了，只有一位心理狀況不穩定，其他都對醫療很有信心。

陳時中再次提到，有一位已經經過兩次篩檢都是陰性，兩次篩檢陰性的話表示病毒已消失。第一名確診個案經驗比較不充分，所以需要專家彙整，再度採檢一次，才能決定後續發展，不過還是很開心，有一確診案例快要康復了，是一個好消息。

不過，被問到兩次採檢皆為陰性的患者分別為哪幾例？心理不穩定的病患又是哪一例？陳時中表示，怕患者被貼標籤，不方便回應。