臉書公告「口罩傍晚送抵超商」卻遲到？經濟部曝原因：很機動在配送

▲經濟部次長王美花。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／台北報導

隨著武漢肺炎疫情侵台， 有許多民眾抱怨一早到超商買口罩根本買不到，經濟部上午在臉書粉絲團上發文表示，口罩將於今日傍晚後陸續抵達全國各地超商，「真的很歹勢，口罩正在趕路中。」經濟部次長王美花晚間在記者會中表示，口罩供貨及物流配送時間採機動性，已密集處理及追蹤。

根據經濟部提供物流流程供，1日傍晚以後，口罩將陸續抵達全國各地超商，但有許多民眾仍質疑「買不到口罩」。對此，經濟部次長王美花表示，「廠商一整天做完到傍晚時物流才去取貨，到今天才會陸續運到倉儲、鋪貨」，導致時程有所拖延。就個人理解，各大藥妝及藥局配送口罩的速度會比超商快一些。

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經濟部對於口罩配送採機動性，王美花進一步解釋，經濟部以要求物流業者，若傍晚有一批口罩可上貨，務必趕快處理，若口罩廠商加夜班又有貨，也希望物流業者配合趕快取貨、儘速送貨，強調「這部分我們是流動性的」。因此難以每天公布訊息，告知民眾什麼時候超商會有口罩可購買。

▲經濟部次長王美花說明，口罩的配送採機動性。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王美花解釋，物流業者及口罩廠商北、中、南部都有，許多民眾以為都集中在北部，事實上多數製造商在中部，南部也有口罩大廠，因為口罩製造完畢後需經過包裝、物流配送的問題，會有時間上的延遲。目前經濟部以盡快、密集處理及追蹤，隨時和製造及物流業者溝通中。

至於兒童口罩的部分，王美花則說，1日已有一批兒童口罩上架藥妝藥局和超商，但仍供不應求，目前也和教育部密切溝通如何讓大家都能備有口罩，也再三呼籲「不是出門都要戴口罩，每個人都要戴口罩確實沒有那麼多的量可以供應，在安全的情況下，是沒有必要每個人都要戴口罩的，兒童也是一樣。」