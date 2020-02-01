從大陸返台呼吸困難！「林口紅衣男」推飛醫護落跑　跨縣市找到人了

▲從大陸返台出現「走路呼吸困難」症狀，林口紅衣男推飛護理人員落跑。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市林口陽光耳鼻喉科診所1月31日接到一名身穿紅衣服的病患，對方指稱從大陸返台後「走路呼吸有困難」，護理人員告知應到林口長庚就診或打1922防疫專線，不料對方卻暴怒推飛護理人員後飛奔逃逸。桃園市衛生局1日下午會同警方展開追查，成功在桃園市區找到該男子，立刻協助對方到醫院就醫。

根據《自由時報》報導，紅衣男子因為不是武漢肺炎確診病患，診所無權強制他就醫治療，只能打電話通報相關單位。新北警方調查後發現，紅衣男在新北、桃園皆有住處，1日下午會同衛生局人員上門找人，儘管查訪時對方剛好出門不在家，後續仍透過車籍資料找到該男子，馬上協助對方到責任醫院就醫。

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▲紅衣男疑恐懼染上武漢肺炎，推飛護理人員與病患發生爭執，聽見要報警後立刻逃逸。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）

整起事件發生於1月31日，陽光耳鼻喉科診所在臉書表示，當時該名紅衣男子衝進診所，護理人員馬上對其量體溫及詢問旅遊史，得知對方1月27日從大陸回台後「出現走路呼吸會喘的症狀」，護理人員請對方到門口，說明「應該立即前往長庚急診，或回家並撥打1922防疫專線，有專人指引正確就醫管道。」

不料紅衣男子疑似恐懼染上武漢肺炎，聽見護理人員解釋後突然開始叫囂，還將體型嬌小的女護理人員大力推飛，旁觀的男病人看不下去要幫忙制止時，他還作勢要揮拳毆打男病人，直到其他護理人員說要報警後，他才趕緊轉頭快步離開診所，整個過程全被診所內的監視器給錄下，診所事後也立刻通報相關單位。