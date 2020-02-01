緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

▲義大利禁止中港澳台航班飛行入境。（圖／達志影像／美聯社）



記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，繼義大利宣布停飛來往台灣航班後，陸續傳出多國誤將我國視為疫情嚴重地區而禁飛台灣。對於有媒體報導緬甸政府因應武漢肺炎，停飛自我國出發的所有航班，外交部1日澄清，緬甸當局已禁止中國籍旅客申辦落地簽證，但並未包含台灣，也未禁止我國籍航班入出緬甸國境。

有關媒體報導緬甸政府因應武漢肺炎，暫停自我國出發的所有航班飛往緬甸一事，外交部表示，獲報後已立即請駐緬甸代表處進洽緬移民主管機關確認，「緬甸當局已禁止中國籍旅客申辦落地簽證，但並未包含台灣，也未禁止我國籍航班入出緬甸國境。」

外交部指出，另經駐處向華航駐仰光分公司瞭解，台緬航線（自台灣飛往仰光或曼德勒）目前均維持正常飛航，緬甸並未停止核發國人訪緬甸的落地簽證，仰光及曼德勒機場也未禁止我國人入出境，機場也無國人滯留。

外交部提醒，緬甸政府為防制疫情，近期可能因應疫情發展，採取若干臨時性應變措施。外交部呼籲，如果國人規劃赴緬商旅，事前宜密切注意緬甸政府公告的資訊，並與航空公司保持密切聯繫。國人在緬甸境內如果遭遇急難需要協助，請撥打我駐緬甸代表處緊急聯絡電話：（＋95）9 257 257 575，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心的國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以便即時獲得協助。

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