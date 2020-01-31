口罩降價賣6元被嫌貴　蔡英文曝4理由：國內需求暫時靠「台灣製造」

▲蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，為了解決口罩供需失衡、防止哄抬價格，政府統一徵購全台醫療口罩，2月1日至起每天將有200萬片釋出給四大超商，每人最多限購3片，價格降到每片6元，卻有網友造謠「民進黨靠賣口罩賺45億」。對此，總統蔡英文31日澄清，政府將口罩統一徵購、統一售價是為了避免哄抬，不是為了發財，請大家勿信謠言！

對於近日網路上出現不少武漢肺炎防疫的假訊息，蔡英文請大家留意官方正確資訊，別誤傳或轉發假訊息。還有很多人傳訊息反映買不到口罩，蔡英文也說明，「目前口罩由政府統一徵購、統一售價，明天2/1起，將會把價格統一調降為6元，但是限購三片的政策不變。為了把資源留給需要的人，提醒大家口罩夠用就好，不要囤貨。」

至於有民眾認為口罩賣6元還是有點貴，蔡英文表示，是因為目前國際市場口罩需求暴增，國內的需求暫時需靠「台灣製造」，再加上物流、販售通路，以及緊急增加產量製造的成本，未來供需穩定後，口罩價格將回到市場機制。

蔡英文也特別感謝，所有願意在年後就立刻配合政府開工生產、運送、販售口罩的企業與廠商。國家正處於防疫的非常時期，政府會盡最大努力，與民間一起合作，保護國人的安全與健康。

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