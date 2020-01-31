黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

▲中央及地方政府防疫視訊會議，嘉義市長黃敏惠爭取口罩等物資全力支援。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應武漢肺炎疫情，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，31日上午與各地方政府視訊會議，行政院副院長陳其邁主持，商討有關地方政府民政衛政防疫體系協調事宜，嘉義市長黃敏惠親自與會，積極向中央爭取口罩等物資，籲請中央全力協助、安定民心。

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黃敏惠表示，目前嘉義市醫療院所訂購的口罩無法如期到貨，一般民眾更反應口罩買不到，為保障第一線醫療院所防疫安全，市府已將部分庫存提供給醫療院所、醫師公會作為防疫用，也要求民眾進出醫院與診所診療時要戴上口罩。目前嘉義市醫院無法從系統訂貨，原本訂貨的口罩也尚未抵達，建議中央重新統計各地方政府對於口罩等物資的需求數量，並盡快完成配送與補給，才能穩定民心，讓民眾與市府一起並肩作戰防疫。

另外在各項防疫措施方面，嘉義市政府自除夕當天即成立應變中心，過年時與昨天分別召開第二、第三次會議，針對各項防疫細節，完成事先規畫並滾動式檢討，此外在防疫監控系統的部分，本市民政衛政系統依據中央規定，徹底落實協助民眾健康自主管理，更多細心與留心的處理防疫工作。

除嘉義市政府對於口罩物資要求中央全力協助之外，其他縣市包括苗栗、台中、高雄、屏東、宜蘭、台東、金門、澎湖、連江縣等也建議中央應迅速妥善處理口罩物資分配等問題，台北市則針對居家檢疫與隔離，勞工請假權益問題，建請中央統一規定處理；台北市、宜蘭也提出公共運輸業、旅宿業者也應列為口罩優先提供對象。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心針對口罩缺乏問題，將請經濟部迅速處理，疫情指揮中心也再次呼籲，目前疫情的程度並未要求全民戴口罩，需要戴口罩的主要為兩大類高風險族群：第一類如醫護人員、進入醫療機構的工作者與民眾、大眾運輸工具工作者、進入擁擠公共場所民眾、有呼吸道症狀生病者。

以及第二類如正在居家檢疫、居家隔離、需要自主健康管理者才需要戴口罩。中央流行疫情指揮中心表示，健康民眾在通風良好時，不用戴口罩。口罩是重要的防疫物資，不應也不能囤積，中央將統一控管。

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