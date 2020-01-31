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嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

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▲嘉大啓動防疫工作大作戰，嘉大邀集校內一級行政及學術主管召開應變工作會議、嘉大黃財尉學務長說明疫情現況。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大啓動防疫工作，校內一級行政及學術主管召開應變工作會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導　

全臺各大專院校皆有一定比例的陸港澳等外籍生，為因應開學在即，嘉義大學30日由黃光亮副校長針對大陸武漢新型肺炎(新型冠狀病毒肺炎)防疫工作召開應變工作會議，邀集校內一級行政及學術主管共同研擬相關應變措施及協助方案等，在開學前全校做好防疫工作，杜絕疫情進入校園。

▲嘉大啓動防疫工作大作戰，嘉大邀集校內一級行政及學術主管召開應變工作會議、嘉大黃財尉學務長說明疫情現況。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲嘉大黃財尉學務長說明疫情現況。（圖／記者翁伊森翻攝）

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，稱武漢肺炎）疫情持續延燒，政府於1月23日將中央流行疫情指揮中心提升為第二級，臺灣至今(31日)止確診個案已有9例。

嘉大於1月15日通過校園傳染病防治應變計畫，1月30日應變小組已立即啓動分工著手防疫工作擬訂相關措施，截至今日(31日)嘉大尚無任何校內人員列為通報個案。日後有關嘉大之陸生返校或自湖北疫區返臺之教職員工生，將安排至蘭潭校區招待所1人1間套房住宿、專人送餐及消毒等服務，予以人道關懷之集中管理。

嘉大學務處表示，將統一採購額(耳)溫槍及酒精，協助各單位進行防疫工作，並編製武漢疫情Q&A懶人包資訊供全校教師員工及學生進行防治宣導；教務處因應2月17日正式開學，參考教育部之建議實施彈性修業措施，刻正研擬彈性修業方案，以及同學若因防疫因素無法如期返校者，開學註册時間可專案處理，至多延後6週(109年3月27日以前)；國際處也將全力協助境外學生配合政府相關措施返校就學。

校長艾群表示，防疫工作涉及各單位，希望全體教職員工生能相互合作，除縱向執行防疫，也需橫向連結相互支援，做好疫情防護網。依據中央指揮中心1月29日公布，近期如自中、港、澳地區入境者應進行自主健康管理14天，並務必主動通報校方。

嘉大傳染病緊急應變工作小組將持續依疫情狀況召開會議討論，並更新注意事項與重要措施，另有報名參加集會活動請隨時注意訊息的更新，有關註冊與課務可洽詢+886-5-271-7020～7022；學務處窗口可洽詢+886-5-271-7310。

提醒嘉大全體教職員工生應勤以肥皂洗手，戴口罩，減少出入密閉空間及通風不良場所，若有發燒、咳嗽、腹瀉、肌肉酸痛與身體不舒服症狀，請務必撥打本校學務處衛生保健組+886-5-271-7069或+886-5-271-7070 (上班週一至五 8-17時 )或24小時校安中心專線+886-5-271-7373。相關嚴重特殊傳染性肺炎訊息可至學務處衛生保健組網頁查詢，網址：https://www.ncyu.edu.tw/heal/

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